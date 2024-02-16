«Это коснется тех, кто зарабатывал на поставках авто в Россию». С 1 апреля РФ вводит пошлины на автомобили, растаможенные в ЕАЭС (в том числе в Беларуси)

Источник материала: ProBusiness





Правительство России постановило , что с 1 апреля 2024 года порядок расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза будет уточнен так, чтобы нивелировать преимущество для тех, кто ввозит в РФ машины, растаможенные в странах ЕАЭС, по более низкими в сравнении с российскими ставкам. «Про бизнес» узнал, как это повлияет на белорусских участников рынка, у которых среди покупателей было немало россиян или белорусов, которые приобретали машины для перегона в Россию.

Возможно, это обусловлено импортозамещением и переориентацией авторынка России на Китай

В правительстве РФ пояснили, что решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Так, налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.

Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме.

Согласно статистике агентства «АВТОСТАТ», в Россию за 2023 год было импортировано порядка миллиона легковых автомобилей. На Китай приходится 82,7% новых ввезенных автомобилей, на втором месте — Киргизия (11,1%). Третью строчку занимает Казахстан (2,4%).

Подержанные автомобили больше всего поставляют из Японии, доля которой в ноябре составила 60,1%. Вторую позицию занимает Беларусь , доля импорта из которой составляет 15,4%. Таким образом, не исключено, что введение пошлин обусловлено политикой импортозамещения и переориентацией авторынка на Китай. Кстати, с 1 октября 2023 года в РФ запретили ввозить автомобили китайских марок в обход дистрибутора.





Ранее перепродажа в Россию европейских или американских автомобилей из Беларуси была достаточно выгодна из-за возможности льготной растаможки, которой пользовались неофициалы. После введения пошлин экспорт б/у автомобилей из Беларуси вероятно значительно снизится.

Российское правительство еще в прошлом году начало бороться с продавцами-физлицами. Так, для физлиц ставка утильсбора значительно ниже, чем для юрлиц. Однако, с 1 августа 2023 года была введена норма, согласно которой ввезенный по ставке для физлица автомобиль должен был быть зарегистрирован на того же человека в течение года с даты ввоза, а пошлины и налоги уплачены по единым ставкам до 29 октября 2023 года.

«Принятие данного постановления никак не повлияет на белорусский рынок»



Игорь Сукач

Генеральный директор автомобильного холдинга Атлант-М

Генеральный директор автомобильного холдинга Атлант-М Игорь Сукач так комментирует сложившуюся ситуацию:

— Если говорить обо всем рынке, то в первую очередь это скажется на тех участниках рынка, которые завозят автомобили на других физических лиц с целью перепродажи, в т.ч. и тех, кто завозит автомобили по 140-му указу. Безусловно, это скажется на объемах, которые проходят через этот канал. Не исключено, что они не просто снизятся, а вовсе исчезнут, т.к. пропадет всякая выгода. Это, в первую очередь, коснется тех, кто зарабатывал на поставках авто в РФ.

Игорь Сукач добавляет, что Атлант-М поставляет авто в Россию, но таких заказов мало, поэтому на общую статистику они почти не влияют.

«Отчасти мы смотрим даже позитивно на эти изменения»

Дмитрий Понамарев

Руководитель компании Lemon Auto

Руководитель компании Lemon Auto (занимается подбором и доставкой автомобилей из других стран) Дмитрий Понамарев дает такой прогноз:

— Касательно рынка авто в РФ, разумеется, мы прогнозируем рост цен на автомобили (как новые, так и с пробегом), и на этот рост повлияют потенциально сразу три фактора:

1. Новые правила по утильсбору с 1 апреля 2024 года.

2. Возможный рост курса доллара после мартовских президентских выборов (т.к. сейчас курс явно сдерживают).

3. Продолжение роста курса доллара летом, если будет опускаться ключевая ставка ЦБ, о возможности чего уже заявила глава Банка России Эльмира Набиуллина в конце января.

Более того, если официальные дилеры были вынуждены опускать цены из-за давления рынка со стороны параллельного импорта из Киргизии и перенасыщения складов, то в условиях отсутствия (или кратного уменьшения) параллельного импорта, разумеется, они также увеличат цены.

До третьей декады марта мы прогнозируем шквал заявок на поставки автомобилей из Бишкека, чтобы успеть оформить автомобиль по старой цене, затем мы прогнозируем резкий спад и затишье рынка.

Ближе к июню-июлю рынок должен стабилизироваться и адаптироваться к новым ценовым реалиям, и новая волна покупателей снова придет за автомобилями, особенно, если ключевая ставка действительно опустится и кредиты станут дешевле.

Сильнее всего пострадает рынок новых автомобилей (до 3-х лет), меньше всего это коснется авто от 3 до 5 лет, так как разница будет составлять в среднем от € 2000 до € 4500, в то время как на новых автомобилях разница предположительно будет достигать от € 5000 до € 15000 и выше — в зависимости от стоимости авто.





Для внутреннего рынка Беларуси мы не видим каких-то потенциально серьезных изменений, однако с учетом того, что большое количество граждан РБ покупают авто из-за границы с целью дальнейшей перепродажи в России, то количество заказов в целом может уменьшаться, и мы уже сейчас наблюдаем, что некоторые наши клиенты, которые покупают авто для заработка на российском рынке, пока взяли паузу, чтобы посмотреть, что будет происходить с рынком. Таким образом, количество заказов на РБ тоже неминуемо уменьшится, а акцент в заказах еще больше сместится в сторону авто от 3 до 5 лет, так как возможность для заработка на этом сегменте традиционно самая высокая.

Полностью ситуация должна стабилизироваться к концу лета, когда рынок адаптируется к новым правилам и цены на авто в России в очередной раз вырастут.

Более того, отчасти мы смотрим даже позитивно на эти изменения в разрезе того, что новые правила отсеют огромное число мелких дельцов и перекупов, которые в моменте успели хайпануть в Киргизии и этим сильно поломать рынок в России. А компании, которые, как мы, серьезно занимаются своим делом смогут адаптироваться под новые реалии и укрепиться на рынке.

Мы, например, наоборот, в этом году еще активнее будем развивать нашу площадку по продаже автомобилей из наличия в Москве, на которой представлены авто, которые мы привозим из США. Более того, мы предоставляем услуги Беларусам по реализации их автомобилей на нашей Московской площадке. Таким образом, их авто продаются быстрее и дороже.