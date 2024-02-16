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Наблюдатели от СНГ встретились с коммунистами Беларуси

16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели от СНГ встретились с коммунистами Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка к выборам в Беларуси идет на высоком организационном уровне. Об этом заявил международный наблюдатель от СНГ Токтосун Сабыров, передает телеканал «МИР 24».

Долгосрочные наблюдатели от стран Содружества провели встречу с руководством Коммунистической партии Беларуси. От нее выдвинулись 37 кандидатов в депутаты. Эксперты работают уже несколько недель. Оценивают работу комиссий, организацию участков и соблюдение избирательного законодательства.

«Все открыто, прозрачно, все процессы можно отследить. И когда приезжают наблюдатели, они видят, как проходит электоральная кампания», – отметил первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.

«Сегодняшняя встреча – это тоже работа в рамках мониторинговой миссии, миссии наблюдателей СНГ. Она очередная, это уже третья штаб-квартира, которую долгосрочные наблюдатели посещают. Мы отметим конструктивную, деловую, очень эффективную работу партии коммунистов Беларуси на цель, настроенность, сосредоточенность на выборы», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Токтосун Сабыров.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Впервые белорусы сразу выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Будут открыты 5,5 тысячи участков.



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От Коммунистической партии выдвинулись 37 кандидатов в депутаты.
 
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