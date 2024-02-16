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Наблюдатели от СНГ встретились с коммунистами Беларуси
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовка к выборам в Беларуси идет на высоком организационном уровне. Об этом заявил международный наблюдатель от СНГ Токтосун Сабыров, передает телеканал «МИР 24».
Долгосрочные наблюдатели от стран Содружества провели встречу с руководством Коммунистической партии Беларуси. От нее выдвинулись 37 кандидатов в депутаты. Эксперты работают уже несколько недель. Оценивают работу комиссий, организацию участков и соблюдение избирательного законодательства.
«Сегодняшняя встреча – это тоже работа в рамках мониторинговой миссии, миссии наблюдателей СНГ. Она очередная, это уже третья штаб-квартира, которую долгосрочные наблюдатели посещают. Мы отметим конструктивную, деловую, очень эффективную работу партии коммунистов Беларуси на цель, настроенность, сосредоточенность на выборы», – рассказал международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ Токтосун Сабыров.
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От Коммунистической партии выдвинулись 37 кандидатов в депутаты.
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