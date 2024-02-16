|
Лукашенко: Чем больше будет на нашем рынке белорусского, тем лучше
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси раскритиковал работу
Разговор будет жестким, предупредил президент. Ни одно из последних поручение не выполнено. Деревенские жители продолжают жаловаться на государственную торговую сеть. На отсутствие товаров, неудобный график работы и даже на просроченные продукты.
Торговые точки в глубинке работают в убыток. Но они важны для людей и потерять их нельзя, заявил президент. Призвал активнее сотрудничать с отечественными производителями.
Такие автолавки должны доехать до каждого. Лукашенко поручил обновить парк машин, а старые – отремонтировать, чтобы больше зарабатывать – наращивать торговлю в столице. Например, в местах, где продают белорусское.
Пока от Белкоопсоюза там только шубы. Это еще одно направление организации и антипример по экспорту.
Пока продают за рубеж только мех норки. Президент потребовал от всех предприятий организации торговать не сырьем, а готовым товаром. Только так можно нарастить объемы и получать больше прибыли. Еще одна задача – импортозамещение.
Руководству структуры, правительству, губернаторам и местным властям предстоит решить проблемы с кадрами, зарплатами и долгами в организации. Александр Лукашенко ждет коллективной работы и конкретного плана действий с четкими пунктами и цифрами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси принял участие в собрании представителей Белкоопсоюза – самого крупного торгового оператора страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)