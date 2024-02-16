Лукашенко: Чем больше будет на нашем рынке белорусского, тем лучше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси раскритиковал работу Белкоопсоюза – самого крупного торгового оператора страны. Александр Лукашенко принял участие в собрании его представителей, указал на проблемы и поручил обеспечить, прежде всего, сельское население достойным обслуживанием, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Разговор будет жестким, предупредил президент. Ни одно из последних поручение не выполнено. Деревенские жители продолжают жаловаться на государственную торговую сеть. На отсутствие товаров, неудобный график работы и даже на просроченные продукты.

«За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Оттуда пошла наша страна – мы должны их поддержать. Мы вас заставим работать. Вы можете. Если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного: как будем разваливать Белкоопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас», – заявил Лукашенко.

Торговые точки в глубинке работают в убыток. Но они важны для людей и потерять их нельзя, заявил президент. Призвал активнее сотрудничать с отечественными производителями.

«Стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Ваши площадки – их продукция. От этого выиграют все. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправданно, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину», – отметил президент.

Такие автолавки должны доехать до каждого. Лукашенко поручил обновить парк машин, а старые – отремонтировать, чтобы больше зарабатывать – наращивать торговлю в столице. Например, в местах, где продают белорусское.

«Почему нет кафе и продуктового магазина, где продаются ваши прекрасные выпечка, соленые огурцы, квашеная капуста, драники, сало и прочие шкварки? Это в Минске люди, которые в основном уже забыли это, купят с удовольствием и туристы. Вам дополнительная реклама», – заявил глава государства.

Пока от Белкоопсоюза там только шубы. Это еще одно направление организации и антипример по экспорту.

«Цифры просто удивительные: за 2022 год экспорт составил аж 23 меховые шубы, а за прошлый год – ни одной. При этом в 2022 году из-за рубежа Беларусь завезла меховых изделий на 2,3 млн долларов, а в 2023 более чем на $2 млн. Как же так? Разве так трудно пошить шубы, шапки и что еще нужно в холода?», – возмутился Лукашенко.

Пока продают за рубеж только мех норки. Президент потребовал от всех предприятий организации торговать не сырьем, а готовым товаром. Только так можно нарастить объемы и получать больше прибыли. Еще одна задача – импортозамещение.

«Чтобы не приходилось закупать за валюту консервированный горошек, кукурузу, детское питание, кетчупы и тому подобное. Рынок заполнен лишь на половину белорусскими плодовоовощными консервами. Чем больше будет на нашем рынке белорусского, натурального, качественного, тем лучше», – добавил президент.

Руководству структуры, правительству, губернаторам и местным властям предстоит решить проблемы с кадрами, зарплатами и долгами в организации. Александр Лукашенко ждет коллективной работы и конкретного плана действий с четкими пунктами и цифрами.