Дни Витебской области на ВДНХ: в павильоне – танцы, маляванки и угощения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла масштабная презентация Витебской области Беларуси – с танцами и угощениями продуктами собственного производства. Корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков побывал на празднике.

Не хлебом и солью, а соком и сырами встречали высоких гостей в павильоне Беларуси. Попробовать можно было и свиной окорок. И только потом – в зал на торжественную часть.

Сейчас около 70 витебских и российских предприятий сотрудничают между собой. Во время презентации были подписаны еще пять новых договоров.

«С отдельными российскими регионами уже зарегистрированы предприятия, которые будут производить оборудование для станочного парка. Дальше – переработка продуктов питания. Наши молочные предприятия, предприятия, занимающиеся переработкой мяса – они активно ищут партнеров в России», – отметил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

За две недели, в течение которых проходят дни Витебской области на ВДНХ, их посетили больше 35 тысяч москвичей и гостей российской столицы.

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