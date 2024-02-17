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Дни Витебской области на ВДНХ: в павильоне – танцы, маляванки и угощения
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла масштабная презентация Витебской области Беларуси – с танцами и угощениями продуктами собственного производства. Корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков побывал на празднике.
Не хлебом и солью, а соком и сырами встречали высоких гостей в павильоне Беларуси. Попробовать можно было и свиной окорок. И только потом – в зал на торжественную часть.
Сейчас около 70 витебских и российских предприятий сотрудничают между собой. Во время презентации были подписаны еще пять новых договоров.
За две недели, в течение которых проходят дни Витебской области на ВДНХ, их посетили больше 35 тысяч москвичей и гостей российской столицы.
Витебская область – культурная столица Беларуси, а музыкальный конкурс «Славянский базар» – один из крупнейших в СНГ. О нем посетителям напоминает копия арки Летнего амфитеатра, которая украшает сцену павильона.
«Славянский базар» в Витебске в этом году пройдет уже в 33-й раз. А значит, телеканал «МИР» уже по традиции выберет своего фаворита на конкурсе и вручит приз.
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За две недели, в течение которых проходят дни Витебской области на ВДНХ, их посетили больше 35 тысяч москвичей и гостей российской столицы.
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