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Дни Витебской области на ВДНХ: в павильоне – танцы, маляванки и угощения

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дни Витебской области на ВДНХ: в павильоне – танцы, маляванки и угощения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла масштабная презентация Витебской области Беларуси – с танцами и угощениями продуктами собственного производства. Корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков побывал на празднике.

Не хлебом и солью, а соком и сырами встречали высоких гостей в павильоне Беларуси. Попробовать можно было и свиной окорок. И только потом – в зал на торжественную часть.

Сейчас около 70 витебских и российских предприятий сотрудничают между собой. Во время презентации были подписаны еще пять новых договоров.

«С отдельными российскими регионами уже зарегистрированы предприятия, которые будут производить оборудование для станочного парка. Дальше – переработка продуктов питания. Наши молочные предприятия, предприятия, занимающиеся переработкой мяса – они активно ищут партнеров в России», – отметил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

За две недели, в течение которых проходят дни Витебской области на ВДНХ, их посетили больше 35 тысяч москвичей и гостей российской столицы.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
Отдельное место в экспозиции занимает витебская живопись, и здесь мы увидели вот такие маляваныя дываны или маляванки. Настенные ковры из черной льняной ткани, на которую нанесены рисунки. По краям – цветочные композиции, а в центре – сюжет.

Витебская область – культурная столица Беларуси, а музыкальный конкурс «Славянский базар» – один из крупнейших в СНГ. О нем посетителям напоминает копия арки Летнего амфитеатра, которая украшает сцену павильона.

«Славянский базар» в Витебске в этом году пройдет уже в 33-й раз. А значит, телеканал «МИР» уже по традиции выберет своего фаворита на конкурсе и вручит приз.



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Теги: Витебск
 
 
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За две недели, в течение которых проходят дни Витебской области на ВДНХ, их посетили больше 35 тысяч москвичей и гостей российской столицы.
 
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