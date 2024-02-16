|
Лукашенко поручил Белкоопсоюзу устранить имеющиеся проблемы в работе
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Навести железную дисциплину и решить застарелые проблемы поручил Александр Лукашенко Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ (Белкоопсоюз). Это крупнейший торговый оператор в стране, который обслуживает треть населения. Основные клиенты – жители сельской местности.
Белкоопсоюз – это почти пять тысяч магазинов в стране. Президент указал на то, что предприятия под крылом организации работают себе в убыток. Незначительна и экспортная выручка. Люди жалуются на качество обслуживания – особенно в отдаленных районах. По словам Лукашенко, это недопустимо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это крупнейший торговый оператор в стране, который обслуживает треть населения. Основные клиенты – жители сельской местности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)