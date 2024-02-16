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Лукашенко поручил Белкоопсоюзу устранить имеющиеся проблемы в работе

16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил Белкоопсоюзу устранить имеющиеся проблемы в работе
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Навести железную дисциплину и решить застарелые проблемы поручил Александр Лукашенко Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ (Белкоопсоюз). Это крупнейший торговый оператор в стране, который обслуживает треть населения. Основные клиенты – жители сельской местности.

«Если потеряем деревню – потеряем страну. Эти люди достойны самого лучшего. В фарватере наступившего Года качества мы просто не имеем морального права делать что-либо спустя рукава. Надо ставить конкретные цели и достигать их, чтобы каждый человек прочувствовал: «Да, качественно, и уровень жизни возрос». Я убежден – потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не имеем права. Мы должны заставить ее работать», – заявил Лукашенко.

Белкоопсоюз – это почти пять тысяч магазинов в стране. Президент указал на то, что предприятия под крылом организации работают себе в убыток. Незначительна и экспортная выручка. Люди жалуются на качество обслуживания – особенно в отдаленных районах. По словам Лукашенко, это недопустимо.



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Это крупнейший торговый оператор в стране, который обслуживает треть населения. Основные клиенты – жители сельской местности.
 
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