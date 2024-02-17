Хочешь жить — умей меняться. Книги, которые помогут решиться на перемены

Источник материала: ProBusiness





Перемены, мотивация, развитие, личностный рост, харизма, ораторское мастерство — приблизительно так выглядят полки с книгами для предпринимателей. Среди них есть и неочевидные, которые по своему наполнению могут быть эффективнее громких новинок. В новой подборке с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы расскажем об изданиях, которые помогут собственникам бизнеса и руководителям решиться на перемены и достигать большего.

«Влюби в себя аудиторию. Ораторское искусство для всех». Александр Будников, Анастасия Будникова

Книга хоть и про ораторское искусство, но значительная ее часть посвящена мотивации, развитию харизмы, уверенности в себе. В ней последовательно описываются шаги для того, чтобы преодолеть свои страхи, сомнения и стать центром внимания для своей аудитории.





Здесь есть практические советы, как работать с дыханием, со своими негативными навязчивыми мыслями, как шаг за шагом преодолевать сомнения. Для того, чтобы быть эффективным и успешным оратором, недостаточно знать свою сферу и быть в ней профессионалом. Нужно держать внимание аудитории, уметь находить к ней ключи, западать ей в душу. Чтобы стать именно таким, нужно быть харизматичным, уверенным в себе, простым, понятным. Людям должны быть ясны убеждения и ценности оратора.

Кстати, быть простым и понятным — это не самая легкая задача. Нужно сильно постараться. Книга, с этой точки зрения, — полезное методическое пособие.

В ней собрано множество примеров, как известные люди готовились к публичным выступлениям. Это вдохновляющие истории авторитетных людей бизнеса, а значит, книга подойдет тем, кто начинает свой путь харизматичного лидера.

«Простой путь к успеху: разумный подход к достижению ваших целей». Иван Ерохин

Книга составлена, таким образом, что, если следовать по ней, как по путеводителю, можно неожиданно обнаружить себя в новой точке и с новыми результатами.

Вопросы, которые стоит задать самому себе, уже дадут вам ответы: какой маршрут стоит выбрать и какие действия предпринять.

Домашние задания помогут поддерживать систематические «занятия собой» (как бы странно это ни звучало). Рутина повседневных дел затягивает, и глобальные цели так и остаются недосягаемыми, потому что они кажутся слишком масштабными. Книга поможет реализовать большие цели, потому что последовательно ведет вас маленькими шагами к большим планам.





Здесь есть механизмы оценки времени и сложности задач, методики по реализации этих задач, примеры таблиц и графиков, которые упрощают работу. В книге есть необходимые схемы для краткосрочных и долгосрочных целей. Их важно фиксировать: простой записи в блокнот «хочу зарабатывать миллион» недостаточно. Необходимо четко прописать все имеющиеся ресурсы и шаги того, как вы будете зарабатывать миллион.

Такую формулировку цели автор книги не похвалил бы. Цель должна быть расписана максимально подробно и точно. В издании есть все необходимое: чек-листы, списки, ресурсы. Книга идеально подходит тем, кто уже точно знает зачем, но не знает как. Она отличный ежедневник для великих дел.

Неподготовленного читателя автор может напугать своим напором и решительностью, но разве мы не хотим встряску, когда покупаем книгу о личной эффективности?

И о названии: здесь реально разумный подход к достижению ваших целей, все работающие и проверенные методы, никаких «марафонских» методов.

«Лидерство третьего уровня: взгляд в глубину». Джеймс Клоусон

Книга предназначена для зрелого читателя. Она полезна для тех, кто хочет брать на себя больше: ответственности, решений, рисков. Это книга об управлении собой и людьми. Автору удалось собрать и систематизировать многие практические советы о планировании, о системе оценки эффективности команд, о собственной стратегии развития.

Лидер не может существовать обособленно. Это всегда взаимодействие с коллективом, клиентами, партнерами. Клоусон описывает и психологические особенности лидеров, навыки и установки, которые трансформируют просто профессионала в лидера.





Интересно замечание автора о том, что лидерство всегда связано с ценностями и точкой зрения, и никогда со статусом или должностью. Быть лидером номинально не получится, если нет энергии, стратегии и четкой мотивации. Многие заблуждаются, думая, что лидер всегда знает, как поступать. На самом деле нет. Лидер просто принимает решение и ответственность за него. Это не исключительные навыки, а стиль жизни, к которому можно прийти. Можно стать тем человеком, который будет мотивировать и вести других. Но для этого нужна большая предварительная работа над собой.

«Лидерство призвано не защищать прошлое, а строить будущее». Согласитесь, задача не из простых. Книга обязательна к прочтению тем, кто готов, кто решился строить будущее.

«Сила внутренней мотивации. Как найти вдохновение внутри себя и добиться желаемых результатов». Алеся Афанасьева

Google по запросу мотивация выдает 31 млн ответов. Мягко говоря, тема актуальная.

И будем честны до конца: на эту тему высказались многие. Что же нового можно сказать о мотивации? Алеся Афанасьева предлагает читателю разобраться более глубоко, что такое внутренняя мотивация, внешняя и аморфная.

Внутренняя мотивация — это ценности, убеждения, это то, что легко приводит нас в движение. «Концепцию внутренней мотивации лучше понять на примере хобби или увлечения, которыми человек занимается с удовольствием и интересом, несмотря на отсутствие внешних вознаграждений или стимулов».





Внешняя мотивация — это всегда оценка от других людей (либо поощрение, либо наказание). У внешней мотивации ограничен срок годности, если можно так сказать. Ее хватает только на какое-то время.

Аморфная мотивация — это отсутствие четких целей, нерешительность и размытый фокус в любой деятельности.

Так вот. Когда мы четко понимаем, что и зачем делаем, когда испытываем от этого радость и удовлетворение, тогда мы более свободны, креативны и успешны. Внутренняя мотивация в долгосрочной перспективе принесет свои плоды, она является фундаментом крепкого, устойчивого развития.

Автор детально разбирает эти понятия, приводит понятные примеры и аналогии. И если начать разбирать свои поступки и решения по этой классификации, то можно избавиться от лишнего багажа (внешняя мотивация, аморфная) и сосредоточиться только на том, что вызывает внутренний отклик.

«Путь к успеху». Субхон Васидов

Да, название может вызвать легкий приступ иронии и шуток по поводу «успешного успеха». Но если изучить книгу без скепсиса, то можно найти много полезных инструментов, которые точно поднимут вашу эффективность на новый уровень.

Автор коротко и ясно описывает, как надо формулировать цели, чтобы они реализовывались; как работать со страхами, чтобы они не тормозили вас; как работать над мышлением, чтобы наконец перестать видеть ограничения и начать видеть возможности.





В книге много сказано о важности поддерживающего окружения и даже неудач. Из них, в том числе, строится наш будущий успех. Простые рекомендации, легкий стиль изложения, четкая и понятная структура действий — это книга «Путь к успеху» . Кстати, описанная в книге работа над целями, окружением, страхами и неудачами и есть реальный путь к успеху, так что название не случайно.

«Мотивация». Роман Горбунов

Книга состоит из историй одного предпринимателя. Без рецептов, без советов, но с подробным описанием разных ситуаций. Эта книга интересна тем, что в ней есть рефлексии главного героя. Книга не совсем типична для бизнес-литературы, так как напоминает художественный текст (роман), где есть главный герой, трудности, которые нужно преодолеть, и второстепенные герои. В ней нет линейного развития сюжета, она больше напоминает дневник. Но в этой личной истории каждый предприниматель, в деятельности которого, кроме точных прогнозов и расчетов, есть место и для случайностей, и для не совсем честных партнеров, узнает себя.





Быть предпринимателем — это не только решать задачи, считать прибыль и нанимать людей. Это сомневаться, бояться, разочаровываться и испытывать радость.

Книга как хороший собеседник, который точно поймет.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу. Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов: Набрать USSD *335#

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«Ничего личного, только бизнес. 43 ментальные установки для профессионала». Сергей Разыграев

Книга состоит из 43 глав. Каждая глава — это описание установки, мешающая человеку достичь успехов. И вроде бы ничего нового в книге не сообщается, но формат, в котором подан материал, вызывает интерес. Автор сумел найти такие примеры, которые привлекают внимание.

В одной главе талантливый, сообразительный продавец, у которого появляется шанс вырасти по карьерной лестнице, игнорирует этот шанс, потому что с новыми возможностями появляются и новые обязательства, а герою не хочется заморачиваться и работать больше.





В другой главе уже новый герой со своей историей. Здесь как раз тот, кто воспользовался шансом, но не смог вытянуть новую работу, новые вызовы. Такие истории совершенно точно встречаются везде, они узнаваемы.

Возможно, в каких-то главах можно узнать и себя. И это отличный повод посмотреть на себя со стороны, порефлексировать над своими установками и рутинным поведением.

Книга точно не для комфортного чтения, она местами заставляет нервничать, но для людей, нацеленных на внутреннее и внешние перемены, определенно станет надежной опорой в их выборе.

«Бережливое мышление». Филипп Семенычев

Актуальная, содержательная книга для руководителей и собственников бизнеса. Особенно для тех, кто не хочет меняться и видеть новые возможности, потому что и так все работает. Книга написана с учетом наших реалий и пониманием, как устроена работа руководителя. Это не абстрактные размышления о том, как все должно быть устроено в идеальном мире. Это пособие от человека, который погружен в проблемы, и знает, как их можно, если не решить окончательно, то точно минимизировать.

Мы привыкли работать, руководствуясь одними и теми же принципами, решая одни и те же проблемы. И именно поэтому остаемся на том же уровне. А заметного успеха добиваются лишь те, кто открыл свое сознание новым идеям и поверил в них.





«Бережливое мышление — это способность принимать верные решения на благо компании с определенной перспективой на будущее». Это культура непрерывного улучшения. Это не экономия, не сокращение ресурсов. Это инвестиции в развитие на всех этапах производства, это инвестиции в людей и их обучение.

Автор приводит очень понятную аналогию: мастерство приходит тогда, когда человек постоянно прокачивает свои умения, как в спорте. Чем больше тренируешься, тем меньше задумываешься над своими действиями. Ключевые навыки воспроизводятся легче и быстрее после тренировок. Чтобы добиваться быстрой и эффективной работы, нужно тренировать и прокачивать навыки: и свои, и сотрудников.

Автор утверждает, что «руководители любого уровня — это аудитория, которая больше всех нуждается в формировании бережливого мышления. Ошибка большинства предприятий заключается в том, что, стремясь получить быстрые результаты, никто не уделяет внимания изменению мышления. Это то же самое, что ехать на автомобиле и не обращать внимания на коробку переключения передач, ехать все время на первой скорости».

На многих крупных производствах, если речь и заходит о переменах, то они, как правило, делегируются и потом контролируются молодыми энтузиастами. У руководителей со стажем на такие запросы времени часто одна реакция — пусть работает то, что работает. И это, конечно, сильно ограничивает не только самого руководителя, но и остальных.