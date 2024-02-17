Лукашенко рассказал о задержании диверсантов и видах оппонентов на западные земли Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о видах оппонентов на западные земли республики. Об этом шла речь на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ страны (Белкоопсоюз). Это самый крупный государственный торговый оператор.

Президент раскритиковал структуру за некачественную работу, а свои жесткие требования к различным сферам и чиновникам объяснил напряженной обстановкой вокруг Беларуси. В пример привел цитату из переговоров противников власти страны с представителями Запада.

«Беларусь мы должны – до Минска, как вы знаете, граница была – отдать Польше. Кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я – ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли», – заявил Александр Лукашенко.

О непростой ситуации свидетельствуют и случаи задержания диверсантов на территории Беларуси. В подтверждение президент привел факты недавней такой операции и добавил, что в нынешней обстановке нельзя расслабляться.

«Нам – и мне, как президенту, и власти – прежде всего очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы – руководители. От нас все зависит. Тем более подавляющее большинство белорусов поняли, что могло быть, и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти: не расслабляйтесь – потеряем страну», – добавил глава государства.

Комитет госбезопасности сообщил подробности задержания диверсантов. Это иностранные граждане и один белорус. При себе у них была взрывчатка.