ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о задержании диверсантов и видах оппонентов на западные земли Беларуси

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о задержании диверсантов и видах оппонентов на западные земли Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о видах оппонентов на западные земли республики. Об этом шла речь на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ страны (Белкоопсоюз). Это самый крупный государственный торговый оператор.

Президент раскритиковал структуру за некачественную работу, а свои жесткие требования к различным сферам и чиновникам объяснил напряженной обстановкой вокруг Беларуси. В пример привел цитату из переговоров противников власти страны с представителями Запада.

«Беларусь мы должны – до Минска, как вы знаете, граница была – отдать Польше. Кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я – ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли», – заявил Александр Лукашенко.

О непростой ситуации свидетельствуют и случаи задержания диверсантов на территории Беларуси. В подтверждение президент привел факты недавней такой операции и добавил, что в нынешней обстановке нельзя расслабляться.

«Нам – и мне, как президенту, и власти – прежде всего очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы – руководители. От нас все зависит. Тем более подавляющее большинство белорусов поняли, что могло быть, и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти: не расслабляйтесь – потеряем страну», – добавил глава государства.

Комитет госбезопасности сообщил подробности задержания диверсантов. Это иностранные граждане и один белорус. При себе у них была взрывчатка.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент выступил на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ страны (Белкоопсоюз).
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил Белкоопсоюзу устранить имеющиеся проблемы в работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2024
Mir24.TV Belarus
17.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика