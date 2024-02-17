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Лукашенко рассказал о задержании диверсантов и видах оппонентов на западные земли Беларуси
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о видах оппонентов на западные земли республики. Об этом шла речь на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ страны (Белкоопсоюз). Это самый крупный государственный торговый оператор.
Президент раскритиковал структуру за некачественную работу, а свои жесткие требования к различным сферам и чиновникам объяснил напряженной обстановкой вокруг Беларуси. В пример привел цитату из переговоров противников власти страны с представителями Запада.
О непростой ситуации свидетельствуют и случаи задержания диверсантов на территории Беларуси. В подтверждение президент привел факты недавней такой операции и добавил, что в нынешней обстановке нельзя расслабляться.
Комитет госбезопасности сообщил подробности задержания диверсантов. Это иностранные граждане и один белорус. При себе у них была взрывчатка.
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Президент выступил на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ страны (Белкоопсоюз).
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