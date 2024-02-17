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Лукашенко подписал указ о Секретариате Всебелорусского народного собрания

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О Секретариате Всебелорусского народного собрания (ВНС)» как постоянно действующего
рабочего органа, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Согласно документу, секретариат является постоянно действующим рабочим органом, обеспечивающим осуществление ВНС своих полномочий», – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до утверждения Всебелорусским народным собранием положения о секретариате ВНС. Отмечается, что первое заседание ВНС должно пройти не позднее 25 апреля 2024 года.

Ранее президент принял верительные грамоты от послов восьми стран. Это представители Азербайджана, Гвинейской Республики, Кыргызстана, Непала, Омана, Турции, Узбекистана и Японии.



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Секретариат является постоянно действующим рабочим органом, который обеспечивает осуществление ВНС своих полномочий.
 
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