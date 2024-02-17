Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О Секретариате Всебелорусского народного собрания (ВНС)» как постоянно действующего

рабочего органа, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Согласно документу, секретариат является постоянно действующим рабочим органом, обеспечивающим осуществление ВНС своих полномочий», – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до утверждения Всебелорусским народным собранием положения о секретариате ВНС. Отмечается, что первое заседание ВНС должно пройти не позднее 25 апреля 2024 года.