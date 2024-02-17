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Лукашенко подписал указ о Секретариате Всебелорусского народного собрания
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О Секретариате Всебелорусского народного собрания (ВНС)» как постоянно действующего
Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и действует до утверждения Всебелорусским народным собранием положения о секретариате ВНС. Отмечается, что первое заседание ВНС должно пройти не позднее 25 апреля 2024 года.
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Секретариат является постоянно действующим рабочим органом, который обеспечивает осуществление ВНС своих полномочий.
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