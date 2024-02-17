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Зарубежные послы в Минске прочли стихи на белорусском языке

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарубежные послы в Минске прочли стихи на белорусском языке
 Фото: МТРК «Мир»

К Международному дню родного языка в Министерстве иностранных дел Беларуси организовали литературный вечер. Зарубежные послы прочли стихи на национальном языке, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Василий Быков, Артур Вольский, Аркадий Кулешов, Ядвигин Ш. – произведения этих белорусских авторов прозвучали сегодня на литературной встрече. Имена выбрали не случайно. Писатели – юбиляры этого года.

Для дипломатов белорусский язык оказался домашним заданием повышенной сложности. Например, представителям Монголии, Китая, Израиля, Палестины кириллицу пришлось записать латиницей. Отрывки из поэзии и прозы все готовили заранее, а у некоторых зарубежных коллег родной язык белорусов как иностранный для изучения.

«У нас в семье есть люди, знающие белорусский лучше меня. Это мой сын, который здесь пошел в первый класс и дочка моя, которая пошла в детсад. Есть такое понятие «певуча мова». Про белорусский тоже можно говорить так. Я в принципе понимаю, наверное, все. Говорить, может быть, не очень, но понимаю всегда. И стараюсь улучшить – новости слушать, радио», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян.

Познакомили дипломатический корпус и с белорусскими национальными костюмами. Коллекцию в современной обработке показали на дефиле.

Международный день родного языка вместе со всеми жителями планеты белорусы отметят через несколько дней, 21 февраля.



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Отрывки из поэзии и прозы готовили заранее, для некоторых дипломатов это оказалось заданием повышенной сложности.
 
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