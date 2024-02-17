|
Зарубежные послы в Минске прочли стихи на белорусском языке
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К Международному дню родного языка в Министерстве иностранных дел Беларуси организовали литературный вечер. Зарубежные послы прочли стихи на национальном языке, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Василий Быков, Артур Вольский, Аркадий Кулешов, Ядвигин Ш. – произведения этих белорусских авторов прозвучали сегодня на литературной встрече. Имена выбрали не случайно. Писатели – юбиляры этого года.
Для дипломатов белорусский язык оказался домашним заданием повышенной сложности. Например, представителям Монголии, Китая, Израиля, Палестины кириллицу пришлось записать латиницей. Отрывки из поэзии и прозы все готовили заранее, а у некоторых зарубежных коллег родной язык белорусов как иностранный для изучения.
Познакомили дипломатический корпус и с белорусскими национальными костюмами. Коллекцию в современной обработке показали на дефиле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отрывки из поэзии и прозы готовили заранее, для некоторых дипломатов это оказалось заданием повышенной сложности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)