Роман Головченко оценил работу тепличных комбинатов Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил один из тепличных комбинатов страны. В прошлом году президент потребовал от правительства полностью обеспечить белорусов отечественными огурцами. Выращивают и другие овощи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В теплицах растут тонны отечественных овощей. Всего за год урожай удалось увеличить в три раза. Массово выращивать световые томаты и огурцы белорусские комбинаты начали впервые. Все благодаря пилотному проекту в этой отрасли.

Увеличить урожай своих овощей и снизить на них цены в межсезонье правительству поручил президент Александр Лукашенко. В стране уже закрыли потребность в отечественных огурцах . В межсезонье с тепличных рядов их собрали больше полутора тысяч тонн. Результаты оценил и премьер-министр страны.

«Цифры достаточно, на мой взгляд, впечатляющие, и вот те задачи, которые мы ставили в стратегии по крайней мене на 23-й год, они решены и даже перевыполнены те показатели, которые мы сами ожидали по объемам производства», – премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Поля со световыми томатами – пока новинка для Беларуси. При выборе сорта смотрят на рентабельность и урожайность. Подобрать нужный помогли российские коллеги. С декабря с одной теплицы получили уже 450 тонн томатов. До лета в планах собрать еще 600.

«Мы первооткрыватели в Беларуси. Небольшая у нас теплица, два с половиной гектара. Климат Беларуси далеко отличается от климата даже России, нашей соседки. Сложно, не сложно? Сложно. Все новое всегда сложно. Потому что технологий нету, технология не наработана», – начальник цеха светового томата Ольга Васильева.

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