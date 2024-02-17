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Роман Головченко оценил работу тепличных комбинатов Беларуси
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил один из тепличных комбинатов страны. В прошлом году президент потребовал от правительства полностью обеспечить белорусов отечественными огурцами. Выращивают и другие овощи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В теплицах растут тонны отечественных овощей. Всего за год урожай удалось увеличить в три раза. Массово выращивать световые томаты и огурцы белорусские комбинаты начали впервые. Все благодаря пилотному проекту в этой отрасли.
Увеличить урожай своих овощей и снизить на них цены в межсезонье правительству поручил президент Александр Лукашенко. В стране уже
Поля со световыми томатами – пока новинка для Беларуси. При выборе сорта смотрят на рентабельность и урожайность. Подобрать нужный помогли российские коллеги. С декабря с одной теплицы получили уже 450 тонн томатов. До лета в планах собрать еще 600.
Обеспечивать почти круглосуточное освещение в теплицах – серьезные траты. Поэтому для комбинатов тарифы на электроэнергию будут льготные. На 22 процента ниже, чем для других предприятий.
Потребность в томатах в этом зимнем сезоне планируют закрыть примерно на 35%, а к 2027 году на 80%.
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В теплицах растут тонны отечественных овощей, всего за год урожай удалось увеличить в три раза.
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