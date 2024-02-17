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«Игры будущего»: белорусские борцы провели финальную тренировку по ММА
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы готовятся к международным стартам «Игр будущего» в Казани. Спортсмены провели итоговые спарринги на родном ринге, изучили игру соперников и перестроили свою тактику боя. Как готовятся участники команды по ММА, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Антонина ехать на соревнования не планировала. Однако в последний момент ее включили в команду. Пришлось оперативно выстроить тактику и изучить соперницу.
На этих соревнования вместо пяти будет три раунда по три минуты. После спортивного ринга бой переносят в виртуальный формат. Антонине эту часть состязаний пришлось подтянуть. Ей помогает муж.
Осваивает киберединоборства и второй представитель Беларуси. Его виртуальный герой – Саб-Зиро, один из сильнейших в компьютерной игре. А вот соперник на реальном ринге – из России. Его сильная сторона это тайский бокс, у белоруса же профиль подготовки шире.
Нагрузки перед соревнованиями у спортсменов уменьшили. Они восстанавливаются после напряженной подготовки. Сейчас задача спортсмена – сбросить вес и войти в свою категорию. Пришлось отказаться от любимого фастфуда и шоколада. И все это ради успешного выступления.
«Игры будущего» в Казани пройдут с 21 февраля по 3 марта. Команды выступят в 21 дисциплине. Соревнования покажут на телеканалах «МИР» и «МИР 24».
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Были проведены итоговые спарринги на родном ринге, изучена игра соперников и перестроена тактика боя.
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