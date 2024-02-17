«Игры будущего»: белорусские борцы провели финальную тренировку по ММА

Антонина ехать на соревнования не планировала. Однако в последний момент ее включили в команду. Пришлось оперативно выстроить тактику и изучить соперницу.

«Ни разу мы с американскими спортсменами не встречались. Для меня это будет интересный бой – вызов на самом деле. Мы посмотрели ее бои, разобрали ее слабые и сильные стороны. Девочка, как мне сказали, хорошая грэпплер. Хочу сказать, что я могу и бороться, и стоять в стойке, и боксировать. Будем пробовать себя везде», – заявила Антонина Манько.

На этих соревнования вместо пяти будет три раунда по три минуты. После спортивного ринга бой переносят в виртуальный формат. Антонине эту часть состязаний пришлось подтянуть. Ей помогает муж.

«Я пробовала нажимать на джойстик, но не понимала комбинаций. Для себя – интересно. А когда уже четкий вызов поставили, то здесь я уже начала включать голову и разбираться в этой игре. Выбрала героя – Скорпион. Может быть, даже символично. Я по знаку зодиака тоже скорпион. Это мне близко по душе», – добавила спортсменка.

Осваивает киберединоборства и второй представитель Беларуси. Его виртуальный герой – Саб-Зиро, один из сильнейших в компьютерной игре. А вот соперник на реальном ринге – из России. Его сильная сторона это тайский бокс, у белоруса же профиль подготовки шире.

«Я могу в принципе и руками, и ногами бороться. Просто конкретно в этом бою есть свой план, в котором акцент делается на какой-то из видов. Я не буду раскрывать. Будем все делать: и бить, и бороться, и чередовать тактики», – рассказал мастер спорта международного класса по панкратиону Александр Ковалев.

Нагрузки перед соревнованиями у спортсменов уменьшили. Они восстанавливаются после напряженной подготовки. Сейчас задача спортсмена – сбросить вес и войти в свою категорию. Пришлось отказаться от любимого фастфуда и шоколада. И все это ради успешного выступления.

«Старт состоит из двух частей. Это видеоигра, в которой ты можешь заработать максимум пять очков. За сам ММА-бой ты можешь заработать шесть баллов. Так что может быть такой расклад: если ты набрал три балла в ММА, не выиграв досрочно или раздельным решением, а противник победит 5:0 в приставку, то бой останется за ним», – объяснил заместитель председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых искусств Алексей Анцыпович.

«Игры будущего» в Казани пройдут с 21 февраля по 3 марта. Команды выступят в 21 дисциплине. Соревнования покажут на телеканалах «МИР» и «МИР 24».