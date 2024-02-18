Горячие суши, ситуация в туризме и новый вид инвестиций: новости бизнеса за 12-28 января 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Закрытие поставок авто в Россию, налоги для ИП и ошибки молодых менеджеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

За последние четыре года туристическая отрасль пережила несколько потрясений и кризисов. В итоге компаниям на этом рынке пришлось трансформироваться и настраивать новые бизнес-связи. Как удалось выжить после стольких потрясений? В каком состоянии рынок сейчас? Какие направления теперь популярны? Что ждет отрасль в ближайшем будущем? Обо всем этом «Про бизнес» поговорил с участниками белорусского рынка туруслуг.

Правительство России постановило, что с 1 апреля 2024 года порядок расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза будет уточнен так, чтобы нивелировать преимущество для тех, кто ввозит в РФ машины, растаможенные в странах ЕАЭС, по более низкими в сравнении с российскими ставкам. «Про бизнес» узнал, как это повлияет на белорусских участников рынка , у которых среди покупателей было немало россиян или белорусов, которые приобретали машины для перегона в Россию.

Собрали все , что изменилось в налогообложении ИП в 2024 году.

8 февраля в Минске состоялся необычный ивент. Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов собрала вместе стартаперов и инвесторов из Беларуси и Росиии на INVESTMENT CLUB SHOW. Среди спикеров особенно выделился специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством, основатель инвестиционного клуба КПД Максим Печеник. Он попытался развенчать миф о венчуре, который якобы предназначен исключительно для IT-стартапов. Максим уверен, что лучшая стратегия в 2024 году — это инвестиции в реальный бизнес . Причем не в крупный или средний, а в малый.

Полезное для бизнеса

Молодые менеджеры (впрочем, как и уже опытные руководители) нередко совершают глупые ошибки в управлении. Они чаще всего связаны со страхами и неуверенностью в себе. Бизнес-тренер Марина Саврук поятоянно сталкивается с этим в работе и, по просьбе «Про бизнес», рассказала об основных ошибках новоиспеченных управленцев , а также о том, как их не допускать.

Перемены, мотивация, развитие, личностный рост, харизма, ораторское мастерство — приблизительно так выглядят полки с книгами для предпринимателей. Среди них есть и неочевидные, которые по своему наполнению могут быть эффективнее громких новинок. В новой подборке с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы рассказали об изданиях, которые помогут собственникам бизнеса и руководителям решиться на перемены и достигать большего .

Бухгалтер в штате или на аутсорсе? Разбираемся , что выгоднее для бизнеса.

Сегодня руководитель уже не проводит в офисе каждый рабочий день «от звонка до звонка». Спектр задач и возможностей управленца — намного шире: нужно регулярно посещать обучения, бизнес-ивенты и встречаться с партнерами и клиентами. К счастью, работать удаленно позволяют современные устройства. О том, как выстроить работу в удаленном формате и почему это все равно не заменит оффлайн, поговорили с основателем туристической компании United Travel Павлом Реутом.

Истории бизнеса

В недавнем интервью основатель техногиганта NVIDIA Дженсен Хуанг сказал: «Если бы я знал будущее, я никогда не стал бы повторять свой путь в бизнесе. Осознав всю боль, страдания, уязвимость, стыд и все трудности, с которыми пришлось бы столкнуться, никто бы не решился основать компанию». Пожалуй, это лучшее напоминание о том, что успехи в предпринимательстве стоят дорого. Максим Свиридов как никто другой знает об этом. К 31 году молодой человек не раз шел ва-банк, открыв сразу четыре бизнеса в разных сферах, причем три из них развивал совместно с супругой. Читайте об удивительной истории преодоления себя и опыте создания успешной сушерии с международными амбициями.

Традиция праздновать День всех влюбленных появилась в начале ХV века, благодаря романтизму в английской литературе. Со временем у этого дня появились новые атрибуты и правила, но неизменными остались красные сердца, сладости в качестве подарков и свидания в местах для влюбленных. «Про бизнес» встретился с владельцами кафе-кондитерской Myloverberry Артемом и Ксенией Быковскими , влюбленными не только друг в друга, но и в свое дело.