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Белорусские баскетболисты вылетели в Казань на «Игры будущего»

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские баскетболисты вылетели в Казань на «Игры будущего»
 Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Из Национального аэропорта в Минске на «Игры будущего» в Казань вылетела команда баскетболистов Беларуси.

Насыщенная программа предстартовых тренировок начнется уже завтра, а сами игры – 21 февраля. Белорусские баскетболисты готовились к состязаниям несколько месяцев. Сразиться с соперниками придется на поле и в виртуальной реальности. Игру с геймпадом в руках команда тренировала наиболее усиленно, и теперь все настроены на победу.

«Будем прославлять нашу страну нашим флагом, мы взяли их несколько штук, будем афишировать, что мы защищаем честь страны», – отметил баскетболист Вацлав Бугаев.

«Каждый день на приставке по три-четыре часа мы играли, также продолжали тренировки по баскетболу. Взяли парня из России, который неплохо играет на приставке», – рассказал баскетболист Кирилл Володькин.

На «Играх будущего» в Казани спортсмены сразятся в 21 дисциплине, от единоборств или футбола до лазертага. Главная особенность соревнований в том, что каждый вид спорта будет представлен и на игровых консолях.

Участниками «Игр будущего» станут 260 международных команд практически из всех стран мира. Турнир соберет более двух тысяч спортсменов.



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Теги: Минск
 
 
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Насыщенная программа предстартовых тренировок начнется уже завтра, а сами игры – 21 февраля.
 
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