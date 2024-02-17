Белорусские баскетболисты вылетели в Казань на «Игры будущего»

«Каждый день на приставке по три-четыре часа мы играли, также продолжали тренировки по баскетболу. Взяли парня из России, который неплохо играет на приставке», – рассказал баскетболист Кирилл Володькин.

На «Играх будущего» в Казани спортсмены сразятся в 21 дисциплине, от единоборств или футбола до лазертага. Главная особенность соревнований в том, что каждый вид спорта будет представлен и на игровых консолях.

Участниками «Игр будущего» станут 260 международных команд практически из всех стран мира. Турнир соберет более двух тысяч спортсменов.