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Белорусские баскетболисты вылетели в Казань на «Игры будущего»
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Национального аэропорта в Минске на «Игры будущего» в Казань вылетела команда баскетболистов Беларуси.
Насыщенная программа предстартовых тренировок начнется уже завтра, а сами игры – 21 февраля. Белорусские баскетболисты готовились к состязаниям несколько месяцев. Сразиться с соперниками придется на поле и в виртуальной реальности. Игру с геймпадом в руках команда тренировала наиболее усиленно, и теперь все настроены на победу.
«Каждый день на приставке по три-четыре часа мы играли, также продолжали тренировки по баскетболу. Взяли парня из России, который неплохо играет на приставке», – рассказал баскетболист Кирилл Володькин.
На «Играх будущего» в Казани спортсмены сразятся в 21 дисциплине, от единоборств или футбола до лазертага. Главная особенность соревнований в том, что каждый вид спорта будет представлен и на игровых консолях.
Участниками «Игр будущего» станут 260 международных команд практически из всех стран мира. Турнир соберет более двух тысяч спортсменов.
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Насыщенная программа предстартовых тренировок начнется уже завтра, а сами игры – 21 февраля.
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