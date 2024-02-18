Наталья Кочанова назвала преимущества проведения единого дня голосования в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Через неделю в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. 25 февраля будут выбирать депутатов всех уровней, начиная от сельского совета заканчивая Палатой представителей.

Избирать депутатов нижней палаты белорусского парламента могут только граждане страны, а вот за депутатов местных советов могут отдать свой голос и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси.

«В этом году мы будем выбирать 12 514 депутатов местных советов (областных, районных, сельских, городских) и 110 депутатов Палаты представителей. Это удобно, потому что проводить практически каждый год выборы и финансово затратно, и всегда это требует привлечения большого количества людей. Представьте, у нас всегда работало до 70 000 членов избирательных комиссий, которые занимались организацией и проведением избирательной кампании. Поэтому, я думаю, это абсолютно правильные подходы, которые себя зарекомендуют, и мы будем выбирать депутатов в единый день голосования, так, как определено Конституцией», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».