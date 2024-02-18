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Наталья Кочанова назвала преимущества проведения единого дня голосования в Беларуси
18.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Через неделю в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. 25 февраля будут выбирать депутатов всех уровней, начиная от сельского совета заканчивая Палатой представителей.
Избирать депутатов нижней палаты белорусского парламента могут только граждане страны, а вот за депутатов местных советов могут отдать свой голос и граждане России, постоянно проживающие в Беларуси.
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Через неделю в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. 25 февраля будут выбирать депутатов всех уровней, начиная от сельского совета заканчивая Палатой...
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