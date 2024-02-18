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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области
18.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области в матче Республиканской лиги со счетом 10:4.
Два голевых очка заработал и сын президента – Николай Лукашенко. Несмотря на разницу в забитых шайбах, игра шла практически на равных. Гродненская сборная не уступала по количеству опасных моментов.
«Это любительский хоккей. В первую очередь, мы хотим получать удовольствие. Мы любим эту игру и просто выходим и делаем свое дело на благо друг другу», – рассказал нападающий команды Гродненской области Артур Дриндрожик.
Команда президента на данный момент лидирует в турнирной таблице Республиканской хоккейной лиги.
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В турнирной таблице Республиканской хоккейной лиги команда президента на данный момент лидирует.
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