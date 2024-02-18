Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области

Два голевых очка заработал и сын президента – Николай Лукашенко. Несмотря на разницу в забитых шайбах, игра шла практически на равных. Гродненская сборная не уступала по количеству опасных моментов.

«Нет сейчас слабых соперников. Все омолодились. Все ребята из хоккея. Все бегут, хотят, бросают, борются. Легких матчей нет», – отметил нападающий команды Президента Беларуси Артем Антоненко.

«Это любительский хоккей. В первую очередь, мы хотим получать удовольствие. Мы любим эту игру и просто выходим и делаем свое дело на благо друг другу», – рассказал нападающий команды Гродненской области Артур Дриндрожик.

Команда президента на данный момент лидирует в турнирной таблице Республиканской хоккейной лиги.