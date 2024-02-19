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Из-за паводков в Брестской области затопило подворья
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Брестской области спасают подворья от паводков. Из-за обильного таяния снега некоторые реки вышли из берегов. В Лунинецком районе от водной стихии пострадали сразу несколько населенных пунктов, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Пенсионерка Надежда Черноокая показывает последствия сезонного разлива реки Цна. Затопило постройки, огород и погреб. Пришлось спасать зимние запасы: банки с соленьями и мешки с овощами.
Уровень воды в реке уже перешагнул критическую отметку в 245 сантиметров.
Район находится в самой пойме реки Цна. Паводки здесь – не редкость. Жители приноровились справляться своими силами. Во дворах уже появились самодельные мостики для передвижения.
В Лунинецком районе талые и паводковые воды подтопили не только подворья, но и гравийный участок основной трассы.
От паводков в Беларуси пострадала не только Брестская область. Участки затопило также в некоторых населенных пунктах в Гомельской и Гродненской областях.
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Участки затопило также в некоторых населенных пунктах в Гомельской и Гродненской областей.
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