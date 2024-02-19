Из-за паводков в Брестской области затопило подворья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Брестской области спасают подворья от паводков. Из-за обильного таяния снега некоторые реки вышли из берегов. В Лунинецком районе от водной стихии пострадали сразу несколько населенных пунктов, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Пенсионерка Надежда Черноокая показывает последствия сезонного разлива реки Цна. Затопило постройки, огород и погреб. Пришлось спасать зимние запасы: банки с соленьями и мешки с овощами.

«Вот, гляньте, что там творится. Все плавает: вчера три куры упали, а вылезти не могут, потому что глубоко. В дом носила обсушивала», – рассказала жительница агрогородка Дятловичи Надежда Черноокая.

Уровень воды в реке уже перешагнул критическую отметку в 245 сантиметров.

«Так интенсивно из-за того, что, наверное, много снега, воды. Знаете, немаловажно, что это начинается с декабря месяца. В декабре большие осадки выпадают: снег, дождь, температура плюсовая, все начинает таять. У нас такой паводок уже с декабря, длится уже три месяца», – заявила наблюдатель гидрологического поста «Дятловичи» Галина Жук.

Район находится в самой пойме реки Цна. Паводки здесь – не редкость. Жители приноровились справляться своими силами. Во дворах уже появились самодельные мостики для передвижения.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено, ведется мониторинг гидрологической обстановки. Подразделения МЧС готовы оперативно выехать и отреагировать на паводковую ситуацию. Техника находится в постоянной готовности», – сообщила официальный представитель брестского областного управления МЧС Беларуси Ирина Тукай.

В Лунинецком районе талые и паводковые воды подтопили не только подворья, но и гравийный участок основной трассы.

От паводков в Беларуси пострадала не только Брестская область. Участки затопило также в некоторых населенных пунктах в Гомельской и Гродненской областях.