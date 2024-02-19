Хирург-волонтер из Беларуси делает бесплатные операции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский хирург делает бесплатные операции по всему миру. Он волонтер российской благотворительной организации «Операция Улыбка». Работает в проекте уже 10 лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Царапина на верхней губе – все, что осталось от прежних особенностей лица. Миша родился с двусторонней расщелиной губы и неба. Впервые хирург навестил его в роддоме. Через полгода провел первую операцию, потом еще три. Сейчас с ребенком работают ортодонт и логопед. Восстанавливают прикус и речь.

«Само принятие, что у меня такой сын родится, было страшно, было волнительно. Питание было особенное. Ребенок грудь, такие дети обычно грудь не берут, и Миша тоже не брал грудь. Кормили мы его вот так, столбиком, специальной соской», – отметила мама пациента Мария Шаплова.

Один из 800 детей Беларуси рождается с диагнозом, как у Миши. Проблема не только эстетическая. Таким людям сложно принимать пищу и говорить. В год врачи проводят около 170 подобных операций. Стараются успеть до трехлетия пациентов.

«Были у меня два случая клинических, где мне пришлось оперировать в акцию, в Иркутске двое детей. Попросил главврач именно меня. Тяжелая реконструкция лица, но результат потрясающий. Его родственники не узнали. Мама от счастья плачет, потому что это совсем другой ребенок. Это самая большая благодарность для хирурга – улыбка и счастье на лицах родителей», – рассказал челюстно-лицевой хирург, международный хирург-волонтёр Дмитрий Гричанюк.