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Хирург-волонтер из Беларуси делает бесплатные операции
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский
Царапина на верхней губе – все, что осталось от прежних особенностей лица. Миша родился с двусторонней расщелиной губы и неба. Впервые хирург навестил его в роддоме. Через полгода провел первую операцию, потом еще три. Сейчас с ребенком работают ортодонт и логопед. Восстанавливают прикус и речь.
Один из 800 детей Беларуси рождается с диагнозом, как у Миши. Проблема не только эстетическая. Таким людям сложно принимать пищу и говорить. В год врачи проводят около 170 подобных операций. Стараются успеть до трехлетия пациентов.
«Были у меня два случая клинических, где мне пришлось оперировать в акцию, в Иркутске двое детей. Попросил главврач именно меня. Тяжелая реконструкция лица, но результат потрясающий. Его родственники не узнали. Мама от счастья плачет, потому что это совсем другой ребенок. Это самая большая благодарность для хирурга – улыбка и счастье на лицах родителей», – рассказал челюстно-лицевой хирург, международный хирург-волонтёр Дмитрий Гричанюк.
С международной командой волонтеров Дмитрий Гричанюк объездил почти весь мир. Он вместе с коллегами берется за самые сложные случаи. Иногда нужно буквально собрать лицо заново. Недостающие фрагменты, к примеру челюсти, искусственно выращивают.
Врачи не только оперируют, но и обучают коллег в регионах. Так их опыт перенимают белорусские хирурги и студенты медвузов. Ректоры подключают молодежь к благотворительным проектам. Только в белорусском государственном медвузе более 900 человек участвуют в студенческих отрядах.
Волонтерские проекты часть практикоориентированного обучения. Студентов погружают в медицину. Они изучают терапию и хирургию. Работают волонтерские отряды в медцентрах Минска и Минского района на клинических базах университета.
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С международной командой волонтеров Дмитрий Гричанюк объездил почти весь мир. Он вместе с коллегами берется за самые сложные случаи. Иногда нужно буквально...
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