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Хирург-волонтер из Беларуси делает бесплатные операции

19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хирург-волонтер из Беларуси делает бесплатные операции
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусский хирург делает бесплатные операции по всему миру. Он волонтер российской благотворительной организации «Операция Улыбка». Работает в проекте уже 10 лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Царапина на верхней губе – все, что осталось от прежних особенностей лица. Миша родился с двусторонней расщелиной губы и неба. Впервые хирург навестил его в роддоме. Через полгода провел первую операцию, потом еще три. Сейчас с ребенком работают ортодонт и логопед. Восстанавливают прикус и речь.

«Само принятие, что у меня такой сын родится, было страшно, было волнительно. Питание было особенное. Ребенок грудь, такие дети обычно грудь не берут, и Миша тоже не брал грудь. Кормили мы его вот так, столбиком, специальной соской», – отметила мама пациента Мария Шаплова.

Один из 800 детей Беларуси рождается с диагнозом, как у Миши. Проблема не только эстетическая. Таким людям сложно принимать пищу и говорить. В год врачи проводят около 170 подобных операций. Стараются успеть до трехлетия пациентов.

«Были у меня два случая клинических, где мне пришлось оперировать в акцию, в Иркутске двое детей. Попросил главврач именно меня. Тяжелая реконструкция лица, но результат потрясающий. Его родственники не узнали. Мама от счастья плачет, потому что это совсем другой ребенок. Это самая большая благодарность для хирурга – улыбка и счастье на лицах родителей», – рассказал челюстно-лицевой хирург, международный хирург-волонтёр Дмитрий Гричанюк.

С международной командой волонтеров Дмитрий Гричанюк объездил почти весь мир. Он вместе с коллегами берется за самые сложные случаи. Иногда нужно буквально собрать лицо заново. Недостающие фрагменты, к примеру челюсти, искусственно выращивают.

«Я объездил всю Россию: от Белгорода, как я уже называл, Иркутск, Уфа моя самая дальняя точка была по оказанию помощи детям с врожденной патологии. И весь Северный Кавказ. За четыре-пять дней мы оперируем 60-70 детей на два операционного стола. Четыре хирурга. Это очень большие акционные», – рассказал хирург.

Врачи не только оперируют, но и обучают коллег в регионах. Так их опыт перенимают белорусские хирурги и студенты медвузов. Ректоры подключают молодежь к благотворительным проектам. Только в белорусском государственном медвузе более 900 человек участвуют в студенческих отрядах.

«Наше волонтерское движение направлено на помощь детям, пожилым и старикам. Это дети, которые находятся в республиканском Центре онкологических заболеваний, республиканских центрах и школах-интернатах, а также различных хосписах», – подчеркнул исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе Белорусского государственного медицинского университета Денис Чернов.

Волонтерские проекты часть практикоориентированного обучения. Студентов погружают в медицину. Они изучают терапию и хирургию. Работают волонтерские отряды в медцентрах Минска и Минского района на клинических базах университета.



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Теги: Минск
 
 
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С международной командой волонтеров Дмитрий Гричанюк объездил почти весь мир. Он вместе с коллегами берется за самые сложные случаи. Иногда нужно буквально...
 
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