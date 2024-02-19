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Погода в СНГ: морозный антициклон пришел в Казахстан, солнечно и ветрено в Беларуси

19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: морозный антициклон пришел в Казахстан, солнечно и ветрено в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В странах Содружества преимущественно прохладно, а в горных районах Казахстана минус 35. Чем вызваны сильные морозы, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

За погоду в Казахстане отвечает холодный арктический антициклон. Он принес сильные морозы. В горных районах – до минус 35. На севере и востоке республики ночью температура упадет до экстремальных минус 38. Синоптики обещают метели и штормовой ветер.

Из-за непогоды по стране ограничено движение. Закрыты больше 60 трасс в 12 областях. В области Абай из снежного плена вызволили 120 человек. Местами там выпало до 80 сантиметров снега. Эвакуировать жителей и расчищать дорогу спасателям помогали военные.

А на востоке страны двое детей, которым нужна была помощь врачей, смогли добраться до больницы только на вездеходе. На спецтехнике их доставили до кареты скорой помощи в соседнем селе.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта

Кыргызстан

В Кыргызстане морозно. В Бишкеке днем температура воздуха опустится до минус шести. Снег ожидается почти по всей республике. Особенно интенсивные осадки выпадут в горных районах.

Из-за снега с дождем в выходные без света остались жители нескольких сел Ошской области. Пробраться к ним было трудно. Дороги замело. Но энергетики Кара-Кульджинского района приехали к месту поломки на лошадях по долине Алайка. Высота сугробов там была почти полтора метра. Сейчас неполадки устранены.

Таджикистан

В Таджикистане резко похолодало. Сегодня в Душанбе всего плюс один, идет снег. Но плюсовая температура не даст ему задержаться, даже несмотря на то, что ночью столбики термометров опустятся до минус одного. Осадки осложняют ситуацию на горных трассах.

На перевалах туман и плохая видимость. На дорогах изморозь, гололедица и снежный накат. А на южных и северных склонах Гиссарского хребта, в районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области вероятен сход лавин. Неблагоприятную погоду в республике синоптики прогнозируют до 21 февраля.

Беларусь

В Беларуси солнечно, но ветрено. Температура воздуха – до плюс пяти. Это на несколько градусов выше климатической нормы февраля.

О скором наступлении весны можно судить и по поведению животных. В Гродненском зоопарке проснулись барсуки. В зимнем жилище они провели почти три месяца и выходили только для того, чтобы пополнить запас еды.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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