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Погода в СНГ: морозный антициклон пришел в Казахстан, солнечно и ветрено в Беларуси
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В странах Содружества преимущественно прохладно, а в горных районах Казахстана минус 35. Чем вызваны сильные морозы, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
За погоду в Казахстане отвечает холодный арктический антициклон. Он принес
Из-за непогоды по стране ограничено движение. Закрыты больше 60 трасс в 12 областях. В области Абай из снежного плена вызволили 120 человек. Местами там выпало до 80 сантиметров снега. Эвакуировать жителей и расчищать дорогу спасателям помогали военные.
А на востоке страны двое детей, которым нужна была помощь врачей, смогли добраться до больницы только на вездеходе. На спецтехнике их доставили до кареты скорой помощи в соседнем селе.
Кыргызстан
В Кыргызстане морозно. В Бишкеке днем температура воздуха опустится до минус шести. Снег ожидается почти по всей республике. Особенно интенсивные осадки выпадут в горных районах.
Таджикистан
Беларусь
О скором наступлении весны можно судить и по поведению животных. В Гродненском зоопарке проснулись барсуки. В зимнем жилище они провели почти три месяца и выходили только для того, чтобы пополнить запас еды.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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