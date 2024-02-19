Погода в СНГ: морозный антициклон пришел в Казахстан, солнечно и ветрено в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества преимущественно прохладно, а в горных районах Казахстана минус 35. Чем вызваны сильные морозы, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

За погоду в Казахстане отвечает холодный арктический антициклон. Он принес сильные морозы. В горных районах – до минус 35. На севере и востоке республики ночью температура упадет до экстремальных минус 38. Синоптики обещают метели и штормовой ветер.

Из-за непогоды по стране ограничено движение. Закрыты больше 60 трасс в 12 областях. В области Абай из снежного плена вызволили 120 человек. Местами там выпало до 80 сантиметров снега. Эвакуировать жителей и расчищать дорогу спасателям помогали военные.

А на востоке страны двое детей, которым нужна была помощь врачей, смогли добраться до больницы только на вездеходе. На спецтехнике их доставили до кареты скорой помощи в соседнем селе.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега? Комментарий эксперта