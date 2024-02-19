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Доля отечественных товаров в магазинах Беларуси достигла 60%
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 60% товаров в магазинах Беларуси –
Он подчеркнул, что инфляция в стране за прошлый год составила лишь 5,8%. Это один из самых низких в Содружестве показателей. Доступность цен контролируют в министерстве и в профсоюзах страны. Белорусских фермеров призывают активно продвигать свою продукцию в супермаркетах.
Отечественные товары покупают и за рубежом, особенно на рынках Китая, Африки и стран Содружества. Популярностью пользуются сахар, алкоголь, кондитерские изделия, масла.
В прошлом году предприятия Беларуси продали товаров на 76 миллиардов белорусских рублей (два триллиона российских).
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Белорусских фермеров призывают активно продвигать свою продукцию в супермаркетах.
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