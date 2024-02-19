Доля отечественных товаров в магазинах Беларуси достигла 60%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 60% товаров в магазинах Беларуси – отечественного производства . Поэтому покупатели практически не почувствовали западных санкций. Такое заявление сделал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает «МИР 24».

Он подчеркнул, что инфляция в стране за прошлый год составила лишь 5,8%. Это один из самых низких в Содружестве показателей. Доступность цен контролируют в министерстве и в профсоюзах страны. Белорусских фермеров призывают активно продвигать свою продукцию в супермаркетах.

«Мы приросли по многим товарным группам, особенно хорошо отличились товары плодовощной группы, где мы стали больше производить. Задача на 24-й год, один из целевых параметров – это обеспечить себя на 62%. Здесь нужно работать и производителям, и торговле», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Отечественные товары покупают и за рубежом, особенно на рынках Китая, Африки и стран Содружества. Популярностью пользуются сахар, алкоголь, кондитерские изделия, масла.

В прошлом году предприятия Беларуси продали товаров на 76 миллиардов белорусских рублей (два триллиона российских).