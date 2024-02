«Мы не гарантируем, что вечер пройдет хорошо, но люди точно получат интересный опыт». Минчанин создал стартап для случайных знакомств

Источник материала: ProBusiness





Уже более тысячи минчан поучаствовали в довольно необычном проекте Eat&Meet . Суть его в том, что человеку предлагают ужин в ресторане столицы в компании абсолютно незнакомых людей. Какая цель? По словам основателя стартапа Роберта Зументса, чтобы расширить круг общения и наполнить жизнь новыми эмоциями. «Про бизнес» узнал у предпринимателя, как родилась идея и почему людей привлекает неизвестность.

«Решил для себя, что к 30 годам уже буду иметь собственный бизнес»

— Если бы я пошел работать по специальности, то сейчас преподавал бы географию в одной из минских школ. Но жизнь сложилась иначе. После окончания университета я начал работать на заводе строительных материалов. Спустя несколько лет меня пригласили на производство в Латвию — организовывать продажи продукции в страны СНГ и ЕС. Мне это успешно удавалось и карьера шла в гору: высокая зарплата, служебный автомобиль и регулярные командировки в разные страны. Казалось, о чем еще можно мечтать? И вот однажды меня зовет к себе руководитель и предлагает обучение по программе EMBA в Лондоне, а взамен просит перезаключить контракт с компанией на пять лет. Я сказал ему, что могу подписать лишь на три года, потому что решил для себя, что к 30 годам уже буду иметь собственный бизнес. На тот момент мне было 27. Возможно, кто-то назовет меня идиотом, который отказался от такого заманчивого предложения, но сегодня я не жалею, что принял такое решение.





После этого разговора у меня как-то все не заладилось, и в конце концов спустя полгода руководитель попросил меня уволиться, сказав: «Ты хотел свой бизнес? Так иди». В 2008 году вернулся на родину, в Минск, и, несмотря на кризис, решил действовать. Руководствуясь огромным желанием начать свое дело, я абсолютно не хотел ждать так называемого «идеального» момента. К слову, он мог бы никогда и не наступить.

«Считаю, что успех зависит от количества действий в единицу времени»

Зачастую людей останавливает страх неудачи или отсутствие финансов, но я считаю, что успех зависит от количества действий в единицу времени. Неважно, правильных или неправильных, главное — действий. Олег Тиньков в одном из своих интервью как-то сказал, что бизнес-план должен помещаться на салфетке. И я с ним согласен. Все не просчитаешь, как бы ни хотелось. Мало кто мог спрогнозировать кризис в 2008 году и уж тем более Covid. Та пресловутая стабильность, которую боятся потерять люди, работая в найме, кажется мне иллюзорной. Ведь не сам человек решает, куда плывет этот корабль, а тот, кто им управляет. Если капитан безграмотный и некомпетентный, то его судно может пойти ко дну. Будет казаться, что все стабильно, а потом раз — и сокращение.





В собственном бизнесе больше возможностей для маневра. Что касается денег, то, по моему мнению, нужно начинать вкладывать с небольшой суммы. Ее не так страшно потерять, психологически. К тому же, после этого появится опыт. Это точно лучше, чем много лет копить, собрать условных $ 100 тысяч, а потом неправильно их инвестировать и прогореть.

Я начал свое свободное плаванье с поиска партнеров. И по моей задумке их у меня должно было быть нечетное количество. Ими стали мои друзья, с которыми в студенческое время мы вместе состояли в клубе «Эхо» на базе БГУ и поднимались в горы. Там мы доверяли друг другу жизнь, соответственно, было понятно, что и в бизнесе можно на них положиться.

Так как все мы занимались альпинизмом, то и первый бизнес решили начать в этой области. Мы создали инжиниринговую компанию, которая оказывала весь спектр инженерно-технических услуг. Сейчас она обслуживает на аутсорсинге вышки мобильного оператора Беларуси и сеть электрозаправок. Так как мы регулярно закупали снаряжение для промышленного альпинизма, то решили стать дилером. Мы сотрудничали с одним российским производителем и стали поставлять его продукцию. Кроме этого, у нам нужно было постоянно обучать людей, чтобы они могли правильно страховать себя на высоте, и мы открыли собственный учебный центр по подготовке промышленных альпинистов. Так из года в год наше дело развивалось. Постепенно мы пришли к той самой стабильности, о которой я говорил вначале. Соответственно, появилась возможность реализовать что-то новое.





«Протестировали идею на знакомых: распределили их по группам и предложили поужинать»

Однажды, ужиная с другом в кафе и обсуждая дальнейшие планы, у нас родилась идея создать проект не ради заработка денег, а для души. Что-то полезное и нужное обществу. Вспомнили, что в Европе есть проект, который позволяет паре друзей или парню с девушкой слетать в какой-то рандомный город Европы и провести там двое суток. Это удовольствие стоит 150 евро. Популярность услуги высокая, потому что людям нравится, когда за них все решает случай. Они освобождены от проблемы выбора. Их привлекает неизвестность.

Мы понимали, что белорусам подобный проект также может быть интересен, но с перелетами у нас сейчас проблематично. Стали думать, что можно создать на локальном уровне и родилась идея собирать незнакомых друг другу людей в ресторанах на ужин с целью приятного и полезного общения. А неизвестным элементом сделать место, блюда и собеседников. Протестировали идею на знакомых: договорились с тремя ресторанами Минска, собрали 40 человек, распределили их по группам и предложили поужинать. Потом узнали отзывы: они были положительными. Однако мы понимали, что их мнение вряд ли можно считать однозначно объективным.





Дальше я нашел подрядчика и попросил его создать сайт, на котором любой желающий мог бы зарегистрироваться, а система подобрала бы ресторан и столик. Однако он меня подвел в исполнении и я не смог запустить проект. Потом началась пандемия. Тогда я подумал, что это своеобразный знак: если бы я уже вложился в этот проект, то потерял бы деньги. К слову о просчете бизнес-плана: да, он необходим, но все риски все равно не спрогнозируешь.

Когда пандемия закончилась, и мы поняли, что люди устали сидеть дома, то решили снова вернуться к проекту Eat&Meet. Мой сын рассказал об идее своему однокласснику, а у него отец оказался руководителем маркетингового агентства «Чеширский кот». Впоследствии он стал моим партнером в этом проекте и взял на себя техническую часть и продвижение. С третьим партнером я познакомился в мужском клубе.

Воспользовавшись ресурсами агентства «Чеширский кот», мы продумали маркетинговую стратегию продвижения и разработали сайт. С ресторанами я договаривался самостоятельно. Механика была простой: я приходил в заведение, заказывал блюдо, потом просил пригласить кто-то из администрации и в течение пары минут рассказывал свою идею. Они реагировали по-разному: кому-то было интересно поучаствовать, а кто-то сразу отказывал.





В итоге в начале нам дали согласие три ресторана: Wine & Pinsa, «Компания» и «Сакагучи». Потом запустили таргет в Instagram и мы анонсировали там проект, также рассказали своим знакомым и попросили их поделиться со своими близкими и друзьями, чтобы получить эффект сарафанного радио. Так нам удалось собрать первые 100 заявок на участие. После этого мы стали вручную расформировывать людей по столикам в ресторанах.

«Знакомство ради романтических отношений не является ключевой целью проекта»

Сейчас встречи проходят практически ежедневно, кроме понедельника. Стоимость участия составляет 59 рублей. За три часа до ужина, гости узнают название места, в котором он пройдет. Обычно за одним столом собирается компания от четырех до восьми человек. От женщин заявок на участие поступает больше, но мы сейчас активно работаем над привлечением мужчин. Знакомство людей ради романтических отношений не является ключевой целью проекта. Мы делаем акцент на непринужденное общение, которое может привести к дружбе или успешными партнерским контактам. Участвовать можно парами или вместе с друзьями. Мы шире, чем дейтинговый сервис. В этом и прелесть проекта, что человек идет с одной целью, а получает совершенно другие возможности.

Мы не гарантируем, но делаем все возможное, чтобы вечер прошел хорошо. Однако компания, которая окажется за одним столом, — это всегда случайность. Если человеку кажется, что не повезло, а такое может быть, то мы говорим: «Попробуйте еще раз». И у нас есть люди, которые уже бывали на наших встречах не единожды. К слову, если человек приходит второй, третий раз, значит его привлекает негарантированный результат.





По такому же принципу работает казино: мы никогда не знаем, выиграем там или проиграем. Точно также и тут: человек идет, волнуется, думает, повезет или нет, какие люди будут и как его воспримут, а потом попадает в классную атмосферу, позитивно проводит вечер и получает бурю эмоций. Безусловно, азарт участников нашего проекта более экологичный.

Чтобы незнакомым людям было проще начать коммуникацию, мы создали чат-бота, который в начале вечера высылает участникам вопросы для беседы. Одно из главных условий — не называть в начале вечера свою профессию. Ее нужно будет угадать спустя час. Таким образом люди не навешивают друг другу ярлыки, связанные с родом деятельности, а опираются лишь на ответы. К слову, гости активно включаются в беседу, когда слышат вопрос: «На концерт какой музыкальной группы вы бы сходили»? Называть можно даже ту, которой уже не существует.





Во время вечера участникам приносят сет из нескольких блюд. Обычно меню на стороне ресторана, мы не ограничиваем шеф-поваров. Говорим так: «Накормите людей так вкусно, чтобы они захотели снова к вам вернуться». Спустя время, заведений, которые стали участвовать в нашем проекте стало больше: прибавились Place, «Книги и Дым», Maneki. Также мы продумали райдер-лист для них, где прописаны требования в части сервиса. Сейчас, к примеру, мы планируем ввести пункт об обязательном видео-приглашении от шеф-повара или администрации ресторана, в котором клиента лично позовут провести вечер в заведении.

Что касается финансовой части, то ресторан получает от нас клиентов и оплату за блюда. Также мы не претендуем на стоимость напитков, которые посетитель может заказать дополнительно. Ежемесячно в проекте участвует около 130 человек, соответственно, оборот у нас около 8000 рублей в месяц. За год существования проекта в нем приняли участие больше 1000 человек. В скором времени планируем начать работу с блогерами. Думаю, что количество участников возрастет. Наша ближайшая цель — выйти на окупаемость. На старте мы вложили в реализацию проекта около $ 30 тысяч. Сейчас идет работа над мобильным приложением для iOS и Android, которое позволит масштабироваться.





Мы планируем выйти на рынок России: в Москву, Петербург и другие города-миллионники. Дальше будем реализовывать проект в других странах мира. Аналогов там мы не нашли.

Что касается развития в части форматов, то планируем запуск проектов: «Art and Meet» и «Sport and Meet». Суть первого в том, чтобы показать участникам, где творят именитые деятели искусств Беларуси, дать возможность в непринужденной обстановке пообщаться с ними. Встречи в рамках «Sport and Meet» подразумевают ужин и спортивную активность, например, прогулку на сапбордах, гольф, полет в аэротрубе, слэклайн.