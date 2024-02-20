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Додик: Республика Сербская приобретет белорусскую технику на 10 млн долларов

20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Додик: Республика Сербская приобретет белорусскую технику на 10 млн долларов
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Развивать двусторонние отношения между Беларусью и Республикой Сербской договорились президенты Александр Лукашенко и Милорад Додик, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер подчеркнул, что по любому направлению от технологий и промышленности до сельского хозяйства гости могут рассчитывать на помощь. А также заявил, что Минск внимательно следит за ситуацией на Балканах и поддерживает позицию Республики Сербской.

«Знаем, что вам там порой непросто. Но вы мужественно сражаетесь. Мы это приветствуем. Только мужество, стойкость и сила сегодня, к сожалению, могут определять будущее той или иной страны, области, района, территории. Мы в этом плане на вашей стороне, и вы на нас можете рассчитывать», – подчеркнул белорусский лидер.

Милорад Додик поблагодарил Беларусь за помощь в сфере здравоохранения. В стране провели операции по пересадке органов 20 гражданам Республики Сербской. Рассказал президент и о планах по экономическому сотрудничеству.

«Мы планируем закупку вашей техники: электробусов, сельскохозяйственных машин на общую сумму около 10 миллионов долларов. В ближайшее время будем прорабатывать эти вопросы», – отметил глава Республики Сербской.

Милорад Додик находится в Минске с рабочим визитом. В рамках поездки уже подписали ряд двусторонних соглашений.



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Теги: Минск
 
 
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