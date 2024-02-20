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Додик: Республика Сербская приобретет белорусскую технику на 10 млн долларов
20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать двусторонние отношения между Беларусью и Республикой Сербской договорились президенты
Белорусский лидер подчеркнул, что по любому направлению от технологий и промышленности до сельского хозяйства гости могут рассчитывать на помощь. А также заявил, что Минск внимательно следит за ситуацией на Балканах и поддерживает позицию Республики Сербской.
«Знаем, что вам там порой непросто. Но вы мужественно сражаетесь. Мы это приветствуем. Только мужество, стойкость и сила сегодня, к сожалению, могут определять будущее той или иной страны, области, района, территории. Мы в этом плане на вашей стороне, и вы на нас можете рассчитывать», – подчеркнул белорусский лидер.
Милорад Додик поблагодарил Беларусь за помощь в сфере здравоохранения. В стране провели операции по пересадке органов 20 гражданам Республики Сербской. Рассказал президент и о планах по экономическому сотрудничеству.
Милорад Додик находится в Минске с рабочим визитом. В рамках поездки уже подписали ряд двусторонних соглашений.
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