Источник материала: ProBusiness

О сети «Остров чистоты и вкуса» всегда активно писали, но за последнее время информации стало в разы больше. Говорили о закрытии магазинов, о прекращении деятельности сети, но все это так и оставалось на уровне разговоров. «Про бизнес» встретился с основателем группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктором Ромуком, чтобы из первых уст узнать, что на самом деле происходит и могут ли белорусы планировать покупки в своих магазинах у дома.

«Мы не закрываемся, просто оптимизируемся — это всем для информации»

— Сейчас все обсуждают закрытие магазинов. Что происходит на самом деле?

— На самом деле закрытие магазинов не происходит навсегда, идет оптимизация сети под нынешние финансовые условия из-за того, что многие поставщики изменили форму оплаты: в основном перевели нас на предоплату. Соответственно, компания приняла такое решение — присутствие во всех городах оставить, но те объекты, которые стояли рядом друг с другом, временно закрыть.





Что касается наполнения полок товарами, это, несомненно, волнует всех наших покупателей, то могу заверить — мы работаем над этим сейчас — в течение февраля—марта исправимся. В принципе уже слишком долго затянулась эта история с ассортиментом. Вот и начали распускать слухи, что мы закрываемся. Мы не закрываемся, мы просто оптимизируемся — это всем для информации.

— Количество сотрудников в магазинах сократилось. Чего ожидать людям?

— Несмотря на решение оптимизировать количество магазинов, поступить так с сотрудниками мы не можем. Мы максимально прикладываем усилия, чтобы сохранить все рабочие места. Предлагая различные варианты трудоустройства: перевестись работать в соседние наши магазины, работать на полставки у нас и полставки в другом месте и другие варианты, которые подходят сотруднику.

— Была информация, что в сети около 7 тысяч сотрудников по стране…

— Шесть тысяч сотрудников — наш полный штат, который включает также более тысячи сотрудниц, находящихся в декретном отпуске. Это сотрудники не только торговой сети «Остров чистоты и вкуса», но и работники нашей группы компаний по всей стране. Вы знаете, у нас еще много подразделений: и транспортная компания, и производство, все вместе они составляют полный цикл бизнеса, поэтому ни о каком закрытии речи быть не может.

У нас есть прямые контракты, которые позволяют нам держать низкий уровень цен, соответствующий нашему позиционированию как дискаунтер, и мы будем продолжать ему соответствовать. Да, были трудности, мы не смогли с производителями вовремя запланировать поставки товаров, но постоянно находимся с ними в тесном контакте, чтобы восстановить прежние объемы поставок и представленность на полке.

— Давайте тогда поговорим про поставщиков.

— В данный момент мы проводим активную работу с поставщиками и призываем всех как операторов восстановить состояние полок в сети. У нас получается договориться практически со всеми, поскольку мы в этом бизнесе давно, и, естественно, нам доверяют. Это вопрос времени.





— То есть от вас поставщики не уходят? И они могут быть спокойны?

— Времени не хватает, чтобы все успеть и с каждым поставщиком лично и плотно пообщаться для подписания дополнительных соглашений и договориться о графике поставок, и восстановить ассортимент товаров. А это мы можем сделать быстро, владея в том числе и собственным логистическим центром.

— Как обстоят дела с собственным производством?

— Производство функционирует, оно находится в Ивьевском районе. Там работает 170 человек (а всего там тысяча жителей), т.е. практически каждый из семьи деревни Липнишки занят у нас. Производство работает уже лет двадцать, мы являемся лидерами в изготовлении туалетной бумаги, бытовой химии. И останемся такими. Сейчас ситуация на российском рынке сложилась благоприятно для развития нашего производства. Мы и дальше будем его развивать, еще больше автоматизировать, добавлять скорострельные линии, тем самым поднимая мощность производства. Кстати, мы входим в программу импортозамещения. Для всех нас это очень важно, так как это не только рабочие места, но и обеспечение бытовой химией населения страны. Наша фабрика производит качественный товар, ничем не уступающий зарубежным маркам.

— На наш рынок заходит российская сеть «Подружка». Как прокомментируете эту новость?

— Мы знакомы с этой сетью, общаемся, это наш прекрасный партнер. Не могу комментировать их действия в отношении нашей страны, но знаю про существование планов развиваться в Российской Федерации и выход на рынки ближайшего зарубежья.

«„Острова“ всегда отличались большим ассортиментом товаров. Наша задача — вернуться к его прежнему уровню максимально быстро».

— Сети аптек, сеть магазинов «Три лося», магазины для животных: это все останется или будет как-то видоизменено?

— На текущий момент мы будем специализироваться только на «Островах чистоты и вкуса». Мы хотим сфокусировать свое внимание на них, потому что такой формат магазина единственный, наверное, в странах СНГ. Он адаптирован для нашего белорусского потребителя. Покупатель его оценил, полюбил, и мы не хотим от этого отходить. Что касается других бизнесов, скорее всего, мы будем передавать их профильным партнерам. В том числе тем, кто занимается фармацевтическим бизнесом, чтобы «Острова чистоты и вкуса» стали более финансово устойчивыми, и ничто не мешало их успешному функционированию.



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Мы все-таки хотим вернуть число магазинов «Остров чистоты и вкуса» до прежнего количества в 600 объектов, небольшая часть которых временно закрыта из-за сложившихся финансовых трудностей.

— В магазины, у которых несколько месяцев были пустеющие полки, вернется товар и они будут работать? Например, в регионах или в больших поселках?

— Вы имеете в виду, вернется ли покупатель?

— Покупатель вернется. Останутся ли магазины в населенных пунктах поменьше?

— В небольших населенных пунктах магазины не будут закрываться, я еще раз повторюсь, мы сохраняем присутствие во всех городах.

Если в небольшом населенном пункте было три объекта, то осталось два. Было два, возможно, останется один. Если магазины были на одной улице, то нецелесообразно держать их два, лучше пусть будет один магазин с полным ассортиментом товаров, с наличием промо, чем два магазина, но с перебоями в товарах. Для покупателей, я думаю, это будет намного удобнее. Такое решение принято, и мы понимаем, что делаем все правильно. Вместе с тем восстанавливаем эффективность каждого объекта. «Острова» всегда отличались большим ассортиментом, наша задача сейчас вернуть это все максимально быстро.

— Можете поделиться, как это происходит?

— Все контракты на поставки товара заключены, так как со всеми своими партнерами мы работаем уже давно. Сейчас обсуждаем финансовые вопросы и договариваемся о реструктуризации долга, постепенно распределяем его на полгода или на 9 месяцев. Это позволяет партнерам начинать отгрузки заново, чтобы вернуть ассортимент, который был у нас раньше, потому что мы понимаем, насколько это важно для нашего покупателя, так как в населенных пунктах, где не присутствуют большие гипермаркеты, альтернативы у покупателей особо нет.

Мы сами себя называем социальным проектом, мы не думаем о том, как заработать денег, а думаем о том, как сохранить то, что необходимо нашему населению. В этом и есть патриотизм нашей сети, нас за это любят: мы не все делаем ради прибыли.

У нас была четкая задача — присутствие во всех городах, мы этого достигли, но, к сожалению, изменилась ситуация, производители перестали страховать многие поставки. Получился небольшой финансовый разрыв, вот мы сейчас делаем все для того, чтобы это устранить.

— Как складываются взаимоотношения с арендодателями?

— Практически все арендодатели входят в нашу нынешнюю ситуацию и помогают. Многие собственники звонят и предлагают варианты: речь не просто о скидках, а даже о каникулах на 5 месяцев. Приятно удивляешься, как люди входят в положение: они видят, что у нас недостаток товара, понимают, что есть некие проблемы и предлагают пути решения. Звонят и спрашивают: «Мы видим, что у вас что-то происходит, давайте поможем сохранить площадь, 10 лет вы у нас в торговом центре находитесь. Давайте сохраним эту концепцию и то предложение, к которому привык потребитель в данном регионе или в данной локации».

— Доставку возобновлять планируете?

— Доставка работает уже с декабря в Минске, теперь разрабатываем ее механику так, чтобы вернуться к условиям, как было раньше, по всей Беларуси, т.е. поэтапно возвращаем ее для всей страны. Наша доставка бытовой химии и продуктов бесплатная. Это тоже своего рода социальный проект. На самом деле большое число семей в регионах хотят получать доставку.



Не так давно у нас был проект, когда специально нанятые люди (мы называли их агенты) посещали покупателей в деревнях, поселках, рассказывали о доставке и собирали заказы от населения в каждой деревне, в каждом дачном поселке. Это был исключительно социальный проект — у нас даже был приобретен транспорт под него. Мы в то время и больницам помогали, быстро доставляя нужные товары.

Мы реализовали проект, собрали отзывы покупателей и поняли — люди рады. Не жалеем, хоть это было сложно и экономически, и организационно.



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Позже контакты агентов перешли в колл-центр. Этот проект был сложный для нас и неприбыльный. Мы многие вещи делаем для людей. Бизнесмены не все поступают так, многие подсчитывают, выгодно или нет. Выгодно — делаем, невыгодно — не делаем. Пока нагрузка была подъемная, мы проект держали, но потом его пришлось закрыть, потому что загрузка определенных ресурсов отвлекала нас от основного бизнеса и соответственно он страдал.

«У меня спрашивают: „Вы вообще закрываться думаете?“»

— Мы в целом восстанавливаемся во всех направлениях бизнеса параллельно: в производстве, в доставке, в ритейле. Магазины уже в начале прошлого года требовали оптимизации и мы ее провели. Собственного транспорта у нас достаточно, чтобы не только вернуть доставку, но и оперативно развозить товар по всей сети.





У нас большая компания, которая чуть-чуть сбавила темп. Все части компании работают нормально, рентабельно. Единственное затруднение, с которым стакливаемся, — это опасения поставщиков из-за сложившейся ситуации. Закрытие сетей магазинов, которое произошло в последние два года, повлияло на поставщиков. Если у сети есть небольшие просрочки в оплатах, их сразу переводят на предоплату, а это усложняет работу. Пока финансовый разрыв не устраним, конечно, идеальной ситуации не добьемся, и это наша первоочередная задача.

Еще раз повторюсь. О закрытии речь не идет. У меня спрашивают: «Вы вообще закрываться думаете?» А я думаю, что значит закрываться? Это невозможно. Мы бизнес создавали 15 лет, даже больше, это целая сеть. Я уже не говорю о производстве, оптовом нашем бизнесе. Мы уверенно чувствуем себя на рынке, сейчас исправим ситуацию — и все будет хорошо.

— В течение какого срока?

— Хотелось бы максимально быстро, и мы прикладываем к этому массу усилий, я уверен, что в ближайшее время восстановимся в ассортименте на 100%.

— Если резюмировать, почему возникли такие сложности?

— В 2021 году была произведена покупка неликвидного актива, а именно аптечной сети, который впоследствии не дал желаемого экономического эффекта и ухудшил финансовое состояние по бизнесу в целом. Это вызвало обеспокоенность у банковского сектора и послужило причиной досрочного взыскания банковских продуктов у ряда банков. Сработал принцип домино и сложилась текущая ситуация на сегодняшний день. Компания приняла определенные меры по урегулированию этого вопроса и нашла решение этой проблемы.

«Хочется сказать: потерпите еще немножко и все будет хорошо — так, как было раньше»

— К кому вы хотели обратиться и что бы вы хотели сказать? Например, к покупателям, к поставщикам, к партнерам?

— Покупателям я хочу сказать: «Спасибо вам за поддержку. Несмотря на тот ассортимент, что у нас есть, все равно вы остаетесь и постоянно нас посещаете. Хочется сказать: потерпите еще немножко и все будет хорошо — так, как было раньше».





Что касается наших «старых» поставщиков, то не надо относиться к нам с каким-то недоверием и поддаваться необоснованным слухам, а надо общаться и вспоминать, сколько сложных ситуаций у нас было, но все равно мы всегда находили оптимальные для обеих сторон решения. Мы все в ритейле давно и были всякие трудности, вместе всегда с ними справлялись. Отставить паниковать!

Что касается поставщиков, которые хотят или хотели бы с нами работать, но не получалось, — мы вас ждем, особенно если вы предлагаете косметику. Для новых поставщиков мы всегда предлагаем эксклюзивные условия по размещению на полках, по помощи в продвижении новинок и прочим условиям, которые будем обсуждать.

Также мы не скрываем, что ищем инвестора, в том числе партнера-инвестора среди банков, для дальнейшего развития наших профильных направлений бизнеса. Наша команда опытна и профессиональна и в состоянии показать хорошие результаты за достаточно короткий промежуток времени. В случае быстрого привлечения инвестиций, уже к концу года мы вернемся к прежним размерам сети, полным полкам товаров, низким ценам и лучшим акционным предложениям на рынке.

«Мы дрогеры, как это принято называть, но предлагаем покупателям еще и продукты»

— В чем ваш секрет популярности у населения, как думаете?

— Мы совмещаем и дискаунтер, и магазин у дома, и специализированный магазин бытовой химии и косметики. Мы дрогеры, как это принято называть, но укомплектованы еще и продуктами. Именно это делает наш магазин не столько женским, из-за традиционно покупаемых женщинами косметики и химии, а магазином для всей семьи. Учитывая, что у нас есть все популярные у детей «фишки», благодаря эксклюзивным контрактам с производителями, — напитки, снеки и кондитерские изделия, которых нет в других сетях, то наш формат магазинов очень полюбили и дети. В гипермаркет их одних родители не отпустят, а в магазин у дома они всегда могут зайти самостоятельно. Это преимущество нашего формата, мы его долго развивали и совершенствовали.

В различных странах рано или поздно все равно продукты питания вводят все дрогеры, рынок со временем уплотняется, конкуренция становится все больше и больше.

Все-таки хочется сделать магазин универсальным, чтобы еще больше увеличить посещаемость, хотя за последний период мы добились очень высоких показателей.





А что такое посещаемость? Я сейчас не про экономическую составляющую. Это то, что к нам приходят не только за привычными товарами, но и за новинками, которые у нас постоянно появляются. Сеть большая, поддерживать регулярные поставки товара сложно и трудоемко, но наша логистика работает идеально, с поставками стандартного ассортимента и новинок 2-3 раза в неделю. Это и нас радует, и покупателей.

Что касается чистого канала дрогери, здесь уже другой бизнес, другая целевая аудитория, посещаемость реже, но направленная на то, как у нас было 12 лет назад.

— А почему у вас дешевле?

— Потому что это наша главная стратегия с 2008 года. Наличие у нас прямых контрактов с производителями, без участия посредников, позволяет нам ее поддерживать постоянно. Мы четко отслеживаем цены на товары по всем конкурентам и с помощью наценки регулируем цены так, чтобы оставаться ниже рынка, даже если в итоге остается совсем маленькая наценка. И, наверное, за это нас и полюбили покупатели.





Люди приезжали когда-то из соседних городов, где не было магазинов «Острова чистоты и вкуса», и закупались, потому что сарафанное радио работало, потому что все хотели увидеть, что это за чудо-магазин, где огромный ассортимент химии и косметики, да еще и по самым лучшим ценам.

Почему у нас это получилось сделать? Потому что у нас была экспертиза, контракты и желание, мы изначально занимались оптом. Есть товары и процессы, которые есть только в нашей сети, этим мы и отличаемся. В принципе, во всех сетях есть свои эксклюзивные контракты, но мы работаем над тем, чтобы максимальное количество интересных контрактов было именно здесь. У нас получалось это всегда и, надеюсь, будет получаться и дальше.