AMDG замерили цифровую зрелость белорусского бизнеса за 2023 год

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG провела ежегодное исследование для оценки цифровой зрелости белорусского бизнеса. В опросе Digital Maturity, который проводился с ноября 2023 по январь 2024 года, приняли участие 43 компании. По результатам исследования общий уровень digital-зрелости белорусского бизнеса находится на фрагментарной ступени.

Что такое Digital Maturity?

Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией.

В зависимости от полученных результатов, компании были распределены по пятиступенчатой шкале уровней: отсутствующий, начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный.

На каком уровне цифровой зрелости находятся компании Беларуси?

Результаты исследования показали, что 47% компаний находятся на фрагментарном уровне зрелости, а около 30% — на начальном. К интегрированной ступени были отнесены 12% опрошенных организаций, столько же компаний имеют отсутствующий уровень Digital Maturity. Средний уровень цифровой зрелости белорусского бизнеса был оценен как фрагментарный.





Исследование 2023 года показало, что организации с большими объемами выручки (свыше 50 млн USD) и крупным штатом (более 251 сотрудника) находятся на более высоком уровне Digital Maturity, чем средний и малый бизнес.

Максимальным уровнем Digital Maturity обладают компании, работающие в отраслях финансовой деятельности и розничной торговли товарами длительного пользования. Средние показатели цифровой зрелости этих организаций относятся к фрагментарному уровню. На этой же ступени находятся компании, оказывающие услуги для бизнеса, и предприятия производственного сектора.





Зрелость белорусского бизнеса по параметрам

Максимальный упор организации делают на параметр “Аудитория”. Уровень digital-зрелости по этому критерию составляет 59% и относится к фрагментарной ступени.

Опрос показал, что наибольший рост показателя Digital Maturity произошел по атрибутам “Аудитория” и “Организация” (+3% в показателе). По параметру “Организация” в 2023 году рынок перешел с начальной на фрагментарную ступень digital-зрелости.

Максимальное снижение среднего уровня цифровой зрелости зафиксировано по атрибуту “Доступ” — с 38% до 32% по сравнению с 2022 годом. Digital Maturity бизнеса по этому параметру относится к начальной ступени.





Опрос показал, что белорусский бизнес активно использует digital-инструменты в работе, но многие компании не имеют общей стратегии. Организации активно внедряют CRM-системы с целью сбора уникальных данных о клиентах. Тем не менее эта информация не всегда используется для создания и тестирования рекламных креативов. Компании пользуются базовыми инструментами аналитики и следят за базовыми метриками эффективности, при этом часто оценивают результаты рекламы вручную. Бизнес имеет сложности с определением канала, откуда пришел клиент.

Подробный отчет Digital Maturity 2023 с рекомендациями по оптимизации бизнес-процессов доступен по ссылке .

Исследование стало возможным благодаря партнерам AMDG: инвестиционно-консалтинговой компании ASER, хостинг-провайдеру HostFly, тренинговому порталу “Аспект”, консалтинговой компании “Лаборатория клиентского опыта”, бизнес-школе “Здесь и Сейчас” и поставщику облачных решений ActiveCloud.