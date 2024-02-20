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Беларусь и Республика Сербская договорились о партнерстве в здравоохранении

20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Республика Сербская договорились о партнерстве в здравоохранении
 Совет министров Республики Беларусь

Беларусь готова увеличить поставки тракторов и наладить продажу пассажирского транспорта в Республику Сербскую. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко. Глава правительства провел встречу с президентом Милорадом Додиком, передает телеканал «МИР 24».

Отдельно выделили тему партнерства в сфере здравоохранения. Этого направления коснулись западные санкции. Но Беларусь с проблемой справилась: перестроила каналы закупок, наладила свое производство медицинских препаратов и готова к совместной работе, в том числе и с Республикой Сербской.

«Брюссельские чиновники, занимая двуличную позицию, де-юре не ограничивают эти поставки, но де-факто существенно затруднили поставки в Беларусь медицинского оборудования, лекарственных средств. Мы уверены, что рано или поздно ситуация вернется в нормальное русло. У нас достаточно друзей в Европе, с которыми нам комфортно работать», – пояснил Роман Головченко.

«Существуют все предпосылки для того, чтобы наши отношения были не просто хорошие, а более чем хорошие. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность и всегда открытые двери для наших людей, наших пациентов, которым были сделаны операции по трансплантации органов», – отметил Милорад Додик.

Также Головченко поблагодарил Милорада Додика за твердую позицию в отношении Беларуси, благодаря которой Республика Сербская не поддерживает санкционное давление Запада.



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Минск наладил свое производство медицинских препаратов и готов к совместной работе, отметил Роман Головченко.
 
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