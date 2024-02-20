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Беларусь и Республика Сербская договорились о партнерстве в здравоохранении
20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет министров Республики Беларусь
Беларусь готова увеличить
Отдельно выделили тему партнерства в сфере здравоохранения. Этого направления коснулись западные санкции. Но Беларусь с проблемой справилась: перестроила каналы закупок, наладила свое производство медицинских препаратов и готова к совместной работе, в том числе и с Республикой Сербской.
«Существуют все предпосылки для того, чтобы наши отношения были не просто хорошие, а более чем хорошие. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность и всегда открытые двери для наших людей, наших пациентов, которым были сделаны операции по трансплантации органов», – отметил Милорад Додик.
Также Головченко поблагодарил Милорада Додика за твердую позицию в отношении Беларуси, благодаря которой Республика Сербская не поддерживает санкционное давление Запада.
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Минск наладил свое производство медицинских препаратов и готов к совместной работе, отметил Роман Головченко.
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