Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, обильный снегопад обрушился на Кыргызстан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без осадков и минус три будет во вторник в Москве. Многие страны Содружества находятся во власти холодов и снега, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Арктический антициклон заморозил казахстанцев. Холод распространился почти по всей республике, в семи областях – штормовое предупреждение. Самые сильные морозы в восточной части страны. Ночью там до минус 45. Казахстанские школьники и студенты колледжей переходят на онлайн-обучение. А алматинские автомобилисты вынуждены пересесть на такси и общественный транспорт. Машины с утра не заводятся, замерзшие двери не открыть. Но уже завтра, обещают синоптики, морозы на юге ослабнут до минус шести.

Кыргызстан





В Кыргызстане мороз держится. В Бишкеке во вторник минус пять. Временами возможен снег. Осадки пройдут почти по всей республике.

Обильный снегопад накрыл и центральную часть страны. В Нарынской области образовались огромные сугробы. Сквозь них тяжело проходят не только люди, но животные. Чабаны с трудом перегоняли табун лошадей и сняли на видео, как скакуны прокладывали себе тропу.

Таджикистан

Вторые сутки в Душанбе, не прекращая, идет снег. Из-за плюсовой температуры он не укрывает белым покрывалом крыши зданий и проезжую часть. Но КЧС Таджикистана предупреждает жителей столицы о возможных сходах наледи с карнизов зданий.

А вот в горных районах ожидается температура до 16 градусов ниже нуля, сохраняется опасность схода лавин. Сейчас на перевалах плохая видимость, поэтому от поездок по горным трассам лучше воздержаться.

Беларусь

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Беларуси. В стране снегопады и гололедица, порывистый ветер. Температура воздуха – от минус двух до плюс четырех, а на юге дождливо, от пяти до семи градусов.

Пока в стране теплая погода, в ГАИ предупреждают об опасности на дорогах. Плохая видимость, гололедица и перепады температуры создают утренние пробки и увеличивают число аварий. Инспекторы говорят: на дороге водителям важно не лихачить, а пешеходам быть предсказуемыми. И обязательно обезопасить себя светоотражающими элементами.

Армения

Весна в Армении опередила календарь. По всей республике ожидается солнечная погода. На юге – плюс 13, и даже на севере в Шираке будет 9 градусов тепла. А вот в Цахкадзоре все еще лежит снег. Сильного ветра нет, светит солнце. Идеальные условия для зимних развлечений. На курорте можно взять напрокат лыжи или сноуборд. А инструктор покажет новичкам, как кататься.