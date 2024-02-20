Лукашенко призвал силовиков быть готовыми предотвратить любые способы агрессии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с представителями силового блока. На расширенном совещании обсудили вопросы нацбезопасности страны, сообщает «МИР 24».

«Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии , а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на Восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию», – отметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул: одна из первостепенных задачах – совершенствование системы обороны. Силовиков президент призвал быть максимально готовыми предотвратить любые способы агрессии и провокаций. Тем более негативные посылы звучат и от оппонентов нынешнего руководства страны, которые сбежали за границу –это призывы к госперевороту, захвату власти. Есть даже сценарии, рассказал Лукашенко. Еще одно направление, которое белорусский лидер поручил усилить,

- борьба с терроризмом. Также президент потребовал от МВД и МЧС обеспечить безопасность на улицах и в многолюдных местах.