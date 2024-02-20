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Лукашенко призвал силовиков быть готовыми предотвратить любые способы агрессии
20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с представителями силового блока. На расширенном совещании обсудили вопросы нацбезопасности страны, сообщает «МИР 24».
Глава государства подчеркнул: одна из первостепенных задачах – совершенствование системы обороны. Силовиков президент призвал быть максимально готовыми предотвратить любые способы агрессии и провокаций. Тем более негативные посылы звучат и от оппонентов нынешнего руководства страны, которые сбежали за границу –это призывы к госперевороту, захвату власти. Есть даже сценарии, рассказал Лукашенко. Еще одно направление, которое белорусский лидер поручил усилить,
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Президент республики провел расширенное совещание с представителями силового блока на тему нацбезопасности.
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