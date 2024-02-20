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Лукашенко призвал силовиков быть готовыми предотвратить любые способы агрессии

20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал силовиков быть готовыми предотвратить любые способы агрессии
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с представителями силового блока. На расширенном совещании обсудили вопросы нацбезопасности страны, сообщает «МИР 24».

«Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений. Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции – это очередной этап экспансии на Восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию», – отметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул: одна из первостепенных задачах – совершенствование системы обороны. Силовиков президент призвал быть максимально готовыми предотвратить любые способы агрессии и провокаций. Тем более негативные посылы звучат и от оппонентов нынешнего руководства страны, которые сбежали за границу –это призывы к госперевороту, захвату власти. Есть даже сценарии, рассказал Лукашенко. Еще одно направление, которое белорусский лидер поручил усилить,
- борьба с терроризмом. Также президент потребовал от МВД и МЧС обеспечить безопасность на улицах и в многолюдных местах.



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Президент республики провел расширенное совещание с представителями силового блока на тему нацбезопасности.
 
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