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Лукашенко встретили в Казани хлебом-солью и чак-чаком
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
пресс-служба раиса Татарстана
Хлебом-солью и традиционным татарским лакомством чак-чаком встретили Александра Лукашенко в Казани. Прямо у трапа самолета президента Беларуси тепло поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».
Рустам Минниханов вручил Александру Лукашенко орден Дружбы (орден «Дуслык»), сообщает
Вечером президент Беларуси посетит церемонию открытия первых в истории «Игр будущего». За стартом уникального международного турнира будут наблюдать и другие
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У трапа самолета президента Беларуси поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.
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