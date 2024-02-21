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Лукашенко встретили в Казани хлебом-солью и чак-чаком

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко встретили в Казани хлебом-солью и чак-чаком
 пресс-служба раиса Татарстана

Хлебом-солью и традиционным татарским лакомством чак-чаком встретили Александра Лукашенко в Казани. Прямо у трапа самолета президента Беларуси тепло поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».

Рустам Минниханов вручил Александру Лукашенко орден Дружбы (орден «Дуслык»), сообщает БЕЛТА. Это вторая по значимости награда Татарстана.

Вечером президент Беларуси посетит церемонию открытия первых в истории «Игр будущего». За стартом уникального международного турнира будут наблюдать и другие лидеры Содружества. Накануне в Татарстан прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В среду здесь ждут президентов Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



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У трапа самолета президента Беларуси поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.
 
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