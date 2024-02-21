Лукашенко встретили в Казани хлебом-солью и чак-чаком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

пресс-служба раиса Татарстана

Хлебом-солью и традиционным татарским лакомством чак-чаком встретили Александра Лукашенко в Казани. Прямо у трапа самолета президента Беларуси тепло поприветствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «МИР 24».

Рустам Минниханов вручил Александру Лукашенко орден Дружбы (орден «Дуслык»), сообщает БЕЛТА . Это вторая по значимости награда Татарстана.