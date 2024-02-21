Погода в СНГ: подснежники зацвели в Беларуси, метели и сильный ветер в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, небольшой снег и минус три будет в среду в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то держатся сильные морозы, а где-то уже появились первоцветы, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима без передышки. В Казахстане метели и сильный ветер , а север и восток республики сковали холода. По ночам – до минус 45. Февраль выдался не только морозным, но и снежным. По данным дорожных служб количество выпавших осадков этой зимой вдвое превысило норму. На севере высота покрова достигает 50 сантиметров, а на востоке почти метровые сугробы. Особенно много снега в горах. Спасатели проводят профилактический спуск лавин.

Из года в год тысячи кубометров снежных масс сходят в одних и тех же местах, отмечают специалисты. Предупредить о них может лавинный конус. Спасатели просят заранее изучать опасные места при составлении маршрута, а во время снегопада на склоны лучше и вовсе не выходить.