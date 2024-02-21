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Погода в СНГ: подснежники зацвели в Беларуси, метели и сильный ветер в Казахстане

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: подснежники зацвели в Беларуси, метели и сильный ветер в Казахстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно, небольшой снег и минус три будет в среду в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то держатся сильные морозы, а где-то уже появились первоцветы, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима без передышки. В Казахстане метели и сильный ветер, а север и восток республики сковали холода. По ночам – до минус 45. Февраль выдался не только морозным, но и снежным. По данным дорожных служб количество выпавших осадков этой зимой вдвое превысило норму. На севере высота покрова достигает 50 сантиметров, а на востоке почти метровые сугробы. Особенно много снега в горах. Спасатели проводят профилактический спуск лавин.

Из года в год тысячи кубометров снежных масс сходят в одних и тех же местах, отмечают специалисты. Предупредить о них может лавинный конус. Спасатели просят заранее изучать опасные места при составлении маршрута, а во время снегопада на склоны лучше и вовсе не выходить.

Беларусь

Февральская непогода в Беларуси продолжается. Почти по всей стране пройдет снег с дождем. На дорогах – гололедица. Температура воздуха от нуля до восьми градусов. В Минске плюс один.

А на юге страны уже чувствуется скорый приход весны. Там зацвели подснежники. На месяц раньше, чем в прошлом году. Любоваться ими можно сколько угодно, а срывать нельзя. За незаконный сбор штраф до 1200 белорусских рублей. Это почти 35 тысяч рублей российских.



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Теги: Минск
 
 
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