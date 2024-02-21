|
Погода в СНГ: подснежники зацвели в Беларуси, метели и сильный ветер в Казахстане
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, небольшой снег и минус три будет в среду в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то держатся сильные морозы, а где-то уже появились первоцветы, сообщают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Зима без передышки. В Казахстане
Из года в год тысячи кубометров снежных масс сходят в одних и тех же местах, отмечают специалисты. Предупредить о них может лавинный конус. Спасатели просят заранее изучать опасные места при составлении маршрута, а во время снегопада на склоны лучше и вовсе не выходить.
Беларусь
А на юге страны уже чувствуется скорый приход весны. Там зацвели подснежники. На месяц раньше, чем в прошлом году. Любоваться ими можно сколько угодно, а срывать нельзя. За незаконный сбор штраф до 1200 белорусских рублей. Это почти 35 тысяч рублей российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)