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Головченко: Экономика Беларуси показала свою устойчивость
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инфляция в Беларуси остается одной из самых низких среди стран ЕАЭС. А в 2023 году экономика показала свою устойчивость. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».
Правительство республики подвело итоги развития за прошлый год. Так, реальная зарплата белорусов выросла на 11%. Глава правительства отметил:
«Показатель, благодаря которому мы достигли в том числе и реальных доходов населения, инфляция 5,8% роста, это гораздо ниже, который мы закладывали в прошлом году. Две трети товаров продавалось ниже 5% с ростом цен, и это тоже достижение, потому что раньше этот показатель был гораздо больше», – отметил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.
Вырос и объем иностранных инвестиций на чистой основе. В экономику страны привлекли 1 миллиард 600 миллионов долларов. Темп роста ВВП по итогам прошлого года составил 103,9%.
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Реальная зарплата белорусов выросла в 2023 году на 11%.
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