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Головченко: Экономика Беларуси показала свою устойчивость

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко: Экономика Беларуси показала свою устойчивость
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Инфляция в Беларуси остается одной из самых низких среди стран ЕАЭС. А в 2023 году экономика показала свою устойчивость. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Правительство республики подвело итоги развития за прошлый год. Так, реальная зарплата белорусов выросла на 11%. Глава правительства отметил: акцент делается на росте благосостояния жителей страны. Такую цель ставит президент Александр Лукашенко. Материальную поддержку государство активно оказывает бюджетному сектору.

«Принимались точечные решения по установлению дополнительных выплат учителям, врачам, воспитателям, а также работникам спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры. Экономика в 2023 году, несмотря на все вызовы и сложности, сработала неплохо, показала свою устойчивость даже в этих условиях», – подчеркнул Роман Головченко.

«Показатель, благодаря которому мы достигли в том числе и реальных доходов населения, инфляция 5,8% роста, это гораздо ниже, который мы закладывали в прошлом году. Две трети товаров продавалось ниже 5% с ростом цен, и это тоже достижение, потому что раньше этот показатель был гораздо больше», – отметил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

Вырос и объем иностранных инвестиций на чистой основе. В экономику страны привлекли 1 миллиард 600 миллионов долларов. Темп роста ВВП по итогам прошлого года составил 103,9%.



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Реальная зарплата белорусов выросла в 2023 году на 11%.
 
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