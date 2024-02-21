Производство пригородных автобусов возродили на западе Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возродили производство пригородных автобусов. Вместо импортных шасси и агрегатов теперь используют собственную платформу. Первая партия уже вышла на маршруты, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Перейти на отечественные материалы, можно сказать, «помогли» санкции. Четыре года назад итальянская компания перестала поставлять автомобильные шасси, а это главный элемент конструкции. На белорусском заводе решили нужно менять на местные технологии. Важно- сохранить узнаваемость автобусов и минимизировать доработки.

«В достаточно сжатые сроки была разработана конструкторская документация на машину. Был изготовлен опытный образец, был произведен весь спектр сертификационных испытаний», – отметил начальник автобусного производства Александр Дранкович.

В новой автомодели установили больше пассажирских мест. Продолжительные поездки комфортнее стали и для водителя: сиденье с подогревом, что актуально в холодную погоду, а на панели новые функции и бортовой компьютер.

«Имеются дополнительные вентиляторы. Сзади увеличен багажный отсек за счет того, что мы запасное колесо перенесли в боковое багажное отделение. В автобусе имеются сзади пять сидений, которые также могут откидываться. Это является тоже особенностью нашего завода», – отметил начальник отдела автобусной техники Александр Барановский.

Изменили и «начинку». Двигатель стал мощнее. Автобус теперь, как кроссовер, 185 лошадиных сил. Конструкторы учли профиль техники модель пригородная. Поэтому бак для топлива увеличили до 130 литров. Есть защита от опрокидывания, заносов и пробуксовки.

«Санкции наложили, было трудно. Сейчас вроде производство налаживается. Просто раньше было больше импортного, сейчас больше своего. А сборка, в принципе, вся та же самая», – считает слесарь механосборочного цеха Олег Череп.

Изготавливают комплектующие в Минске, а после доставляют в Лиду в сборочный цех. Новые автобусы уже выехали на дороги не только Беларуси, но и России. Сейчас завод работает над еще одной новинкой – туристической моделью.