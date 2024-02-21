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Производство пригородных автобусов возродили на западе Беларуси
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси возродили производство пригородных
Перейти на отечественные материалы, можно сказать, «помогли» санкции. Четыре года назад итальянская компания перестала поставлять автомобильные шасси, а это главный элемент конструкции. На белорусском заводе решили нужно менять на местные технологии. Важно- сохранить узнаваемость автобусов и минимизировать доработки.
«В достаточно сжатые сроки была разработана конструкторская документация на машину. Был изготовлен опытный образец, был произведен весь спектр сертификационных испытаний», – отметил начальник автобусного производства Александр Дранкович.
В новой автомодели установили больше пассажирских мест. Продолжительные поездки комфортнее стали и для водителя: сиденье с подогревом, что актуально в холодную погоду, а на панели новые функции и бортовой компьютер.
Изменили и «начинку». Двигатель стал мощнее. Автобус теперь, как кроссовер, 185 лошадиных сил. Конструкторы учли профиль техники модель пригородная. Поэтому бак для топлива увеличили до 130 литров. Есть защита от опрокидывания, заносов и пробуксовки.
«Санкции наложили, было трудно. Сейчас вроде производство налаживается. Просто раньше было больше импортного, сейчас больше своего. А сборка, в принципе, вся та же самая», – считает слесарь механосборочного цеха Олег Череп.
Изготавливают комплектующие в Минске, а после доставляют в Лиду в сборочный цех. Новые автобусы уже выехали на дороги не только Беларуси, но и России. Сейчас завод работает над еще одной новинкой – туристической моделью.
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Вместо импортных шасси и агрегатов теперь используют собственную платформу. Первая партия уже вышла на маршруты.
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