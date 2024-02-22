«Объем мировых инвестиций в стартапы сократился на 38%». Что происходит на глобальном и белорусском венчурном рынке

Источник материала: ProBusiness





Недавно Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов собрала в Минске вместе стартаперов и инвесторов из Беларуси и России на INVESTMENT CLUB SHOW. Одно из выступлений на ивенте касалось состояния венчурного рынка Беларуси. Инвестиционный директор RBF Ventures Ирина Пунтус рассказала, какие сейчас есть проблемы и как рынок будет развиваться дальше.



Ирина Пунтус

Инвестиционный директор RBF Ventures

«Мировой рынок выглядит сейчас очень настороженно и неопределенно»

— В последние годы белорусская венчурная экосистема претерпела несколько кризисов и, конечно, это повлияло на позицию Беларуси в глобальной инвестиционной системе. Прежде чем дать цифры по Беларуси, я расскажу о глобальном рынке и обозначу, почему 2023 год считается худшим за последние 10 лет.

Объем мировых инвестиций в стартапы сократился на 38% даже по сравнению с не очень хорошим 2022 годом. Общее число сделок сократилось в 1,5 раза.





На российском рынке было еще более существенное падение — в 11 раз по сравнению с 2022 годом. Однако при этом выросло количество сделок, в основном на посевной стадии, что говорит об активности бизнес-ангелов, синдикатов и сообществ.

Рынок M&A тоже показывает антирекорд. Мы видим, что сейчас он достиг минимума за последние 10 лет — около $ 3 триллионов. Все регионы просели по объему сделок, наибольшее падение в 2023 году показала Европа. Лидером рынка по-прежнему остаются США. В общем, мировой рынок выглядит сейчас очень настороженно и неопределенно.





Стартап-экосистема в Беларуси

А теперь о Беларуси. За 2021−2023 годы совокупно стартапы, основанные выходцами из Беларуси, привлекли порядка $ 500 миллионов.





Рынок M&A в Беларуси небольшой, причем публично раскрытые сделки в 2022 году составили порядка $ 150 миллионов.

Самые популярные отрасли среди белорусских стартапов — enterprise software (софт для бизнеса), health и education. Однако есть немало проектов в маркетинге, финтехе, развлечениях и в других направлениях:





А вот так сегодня выглядит стартап-экосистема Беларуси:





Здесь есть страновые особенности. Например, сейчас доминирует, как правило, ранняя стадия. На это повлияло несколько факторов, но в первую очередь — релокация многих крупных компаний и стартапов.

Еще одна особенность — развитие наукоемких проектов. Появляется больше предпринимателей, которые заняты в научных разработках, а это имеет большой потенциал для роста и масштабирования, привлечения инвестиций.

Также наш рынок отличает то, что сейчас, как и в России, многие работают на импортозамещение. То есть сегодня разрабатывают продукты, которые используются вместо решений ушедших иностранных вендоров.

В Беларуси на сегодня действуют 17 технопарков. Безусловно, с точки зрения структурирования инвестиций важным местом для развития стартапов остается Парк высоких технологий, ведь там применяются институты английского права. ПВТ по-прежнему является площадкой для апробации новых продуктов, имеет прозрачную регуляторику в сфере блокчейна, что делает его привлекательным для новых проектов.

Активную роль в экосистеме сейчас играют банки, которые запускают не просто корпоративные акселераторы, а создают региональные сети коворкингов и поддерживают стартапы на каждом этапе. Есть в том числе инкубаторы и программы, запускаемые банками: так делают Сбербанк, Альфа Банк и Банк Развития. И взамен старых постепенно появляются новые проекты. Это дает надежду на восстановление рынка.