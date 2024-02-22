Диктант на белорусском для всех желающих провели в стране в День родного языка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси традиционно присоединились к международному празднику – Дню родного языка . В республике провели диктант для всех желающих. Пообщалась с участниками корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вернулись в прошлое, но без машины времени. На урок белорусского языка пришли ученики разных возрастов и профессий. Учитель читал диктант для всей республики.

«Они затрагивают различные грамматические ошибки, которые можно допустить. В том году ни один человек не написал правильно, было у всех по одной ошибке, потому что текст был на самом деле сложный. Но это лишний раз напоминает нам, что мы должны изучать нашу грамматику», – отметила участница общереспубликанского диктанта Кристина Нейман.

Писать общереспубликанский диктант в день родного языка традиция для белорусов. В этом году на него зарегистрировались больше тысячи человек. Среди них были и иностранцы жители Китая, Японии, Латвии, Эстонии, Канады и Америки. Многие присоединились онлайн. Текст организаторы подобрали тематический.