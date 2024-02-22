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Диктант на белорусском для всех желающих провели в стране в День родного языка

22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Диктант на белорусском для всех желающих провели в стране в День родного языка
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси традиционно присоединились к международному празднику – Дню родного языка. В республике провели диктант для всех желающих. Пообщалась с участниками корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вернулись в прошлое, но без машины времени. На урок белорусского языка пришли ученики разных возрастов и профессий. Учитель читал диктант для всей республики.

«Они затрагивают различные грамматические ошибки, которые можно допустить. В том году ни один человек не написал правильно, было у всех по одной ошибке, потому что текст был на самом деле сложный. Но это лишний раз напоминает нам, что мы должны изучать нашу грамматику», – отметила участница общереспубликанского диктанта Кристина Нейман.

Писать общереспубликанский диктант в день родного языка традиция для белорусов. В этом году на него зарегистрировались больше тысячи человек. Среди них были и иностранцы жители Китая, Японии, Латвии, Эстонии, Канады и Америки. Многие присоединились онлайн. Текст организаторы подобрали тематический.

«Это юбилейный год. Мы будем отмечать восьмидесятилетие Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Учитывая эту знаменательную дату и подбирался текст диктанта. В отличие от прошлых лет, когда это были художественные тексты, в этом будет публицистический», – отметил директор Института языкознания имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси Игорь Копылов.

Прозвучал родной язык и на сцене Купаловского театра. Политики, медиаэксперты и дипломаты прочли отрывки классиков. Организовал литературный вечер Белорусский союз женщин.

«Наш язык, наша мова – она особенная. ЮНЕСКО признало ее второй по «милагучнасти». Хотя мне кажется, она, наверное, первая по звучанию. Мы хотим подчеркнуть какие-то особенные традиции, хотим подчеркнуть значимость языка. Хотим еще раз подчеркнуть, что мы его и помним, и любим, и знаем. Знаем наших белорусских классиков и читаем на белорусском языке», – рассказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

В книжных магазинах сегодня в лидерах издания на белорусском. В переводе «на мову» можно купить и книги мировых авторов. Но особенный спрос на детскую литературу.

«Маленький принц» Экзюпери – это самый известный, популярный. Линдгрен у нас есть «Пеппи Длинный чулок». Есть у нас книги Дядюшки Римуса, Андерсена сказки на белорусском языке есть, японские народные сказки есть, очень тоже популярные», –отметила заместитель заведующей дома книги Елена Холод.

У взрослых не выходят из моды классики Янка Купала, Якуб Колос, Максим Богданович. Красочные экземпляры некоторых издательств раскупают за несколько месяцев.

А на память из Беларуси как оригинальный сувенир можно привезти открытку на национальном языке или даже наклейки с классиками белорусской литературы.



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На урок белорусского языка пришли ученики разных возрастов и профессий.
 
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