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Диктант на белорусском для всех желающих провели в стране в День родного языка
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси традиционно присоединились к международному празднику –
Вернулись в прошлое, но без машины времени. На урок белорусского языка пришли ученики разных возрастов и профессий. Учитель читал диктант для всей республики.
Писать общереспубликанский диктант в день родного языка традиция для белорусов. В этом году на него зарегистрировались больше тысячи человек. Среди них были и иностранцы жители Китая, Японии, Латвии, Эстонии, Канады и Америки. Многие присоединились онлайн. Текст организаторы подобрали тематический.
«Это юбилейный год. Мы будем отмечать восьмидесятилетие Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Учитывая эту знаменательную дату и подбирался текст диктанта. В отличие от прошлых лет, когда это были художественные тексты, в этом будет публицистический», – отметил директор Института языкознания имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси Игорь Копылов.
Прозвучал родной язык и на сцене Купаловского театра. Политики, медиаэксперты и дипломаты прочли отрывки классиков. Организовал литературный вечер Белорусский союз женщин.
В книжных магазинах сегодня в лидерах издания на белорусском. В переводе «на мову» можно купить и книги мировых авторов. Но особенный спрос на детскую литературу.
«Маленький принц» Экзюпери – это самый известный, популярный. Линдгрен у нас есть «Пеппи Длинный чулок». Есть у нас книги Дядюшки Римуса, Андерсена сказки на белорусском языке есть, японские народные сказки есть, очень тоже популярные», –отметила заместитель заведующей дома книги Елена Холод.
У взрослых не выходят из моды классики Янка Купала, Якуб Колос, Максим Богданович. Красочные экземпляры некоторых издательств раскупают за несколько месяцев.
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На урок белорусского языка пришли ученики разных возрастов и профессий.
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