«Один на три церкви: о службе священника на селе»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Это Ижа. В деревню с населением в несколько сотен человек редко свернет случайный странник. Одна школа, магазин и храм. Здесь служит Отец Олег. Десять лет назад он оставил светскую работу строителем и принял сан священника. Эти места – его малая родина. И всё бы ничего…приход – есть, церковь – есть, нет главного – прихожан.

«Деревня вырождается, деревня отмирает. Приход, в котором я настоятельствую, можно считать умирающим. Жизнь тлеет. В некотором смысле приход есть, прихожане есть, молитва совершается», – говорит настоятель прихода храма Святого Праведного Иосифа Обручника Иерей Олег Леган.





Немногочисленным посетителям храма – за шестьдесят. Постоянных – не больше 15 человек. Многие – из соседних деревень. Но сколько бы людей ни пришло, Отец Олег всё равно проводит службу. Утром – служба в одной, вечером – в другой, в последней – по праздникам. В перерывах – ремонтные работы. Храмам – по сто лет. Держать их в порядке – тоже его забота.

«Если вы видели священников, которые едут на транспортном средстве без багажника на крыше, без фаркопа, то это не про меня. Что надлежит делать, что я умею делать, то и возим. Инструменты с чемоданчиком в руки – и пошел. Других вариантов нет», – и такие дополнительные обязанности есть у Отца Олега.

Когда ты один на селе, выбора не остаётся. Работать приходится и духовным наставником, и завхозом, и строителем. Но еще совсем недавно отношение к священникам было другое.





«Я сам благоговел перед людьми в рясах, я сам им достойно верил, поклонялся, можно даже так сказать. Сейчас – другое. Век информатизации. Наверное, священник – не самый первый человек, я бы сказал».

Тем не менее, в храмах по-прежнему звучат божественные песнопения.

«Я нахожусь здесь не как священник, а, наверное, как совершитель приходских треб. В основном погребение. Крестится у нас людей мало, может, в год три-четыре человека. А венчаний у нас…Я уже забыл, когда было».

Молодёжи в деревне – мало. Детей – пару десятков. В церковь они ходят редко. На службы – практически никогда. «Новое поколение – иное», – говорит батюшка.





«Я не могу сказать, что вот есть какой-то уровень выгорания, но в некотором смысле уныние от того, что, неся послушание в храме, отдаешь свои силы. И эти силы, отданные до конца, без остатка, не находят отклика у прихожан. Это немножечко удивительно», – делится Отец Олег.

Во всех делах помогает матушка – и в храме, и дома. Дети давно выросли. У семьи – дом, своё небольшое хозяйство, в сердце – вера, а по вечерам – музыка.

«Как храмы закрыть? Люди крестились, люди венчались. Места благодатные. Это история. Это намоленность. И так со святынями поступать нельзя. Есть церковь, хотя она и претерпевает разные искушения в связи со временем, но за ней нужно осуществлять уход и совершать там, хотя бы какие-то, пусть не частые, но регулярные богослужения. Это моя позиция. Церкви не должны простаивать. Они должны служить народу, и в них должна совершаться божественная литургия. И тогда мы не пропадем».