Погода в СНГ: в Беларуси ожидают дождь, в Кыргызстан пришла оттепель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами небольшой снег с дождем и минус два будет в четверг в Москве. Весна не торопится и в страны Содружества. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Казахстан находится во власти морозов. На севере, востоке и в центре страны северные потоки подпитывают антициклон – ночью там по-прежнему до минус 45, днем ниже 30. На западе и юге республики циклон немного ослабил холодный напор и принес метели.

Любителей зимней рыбалки ни морозы, ни тонкий лед не пугают. Капшагайские спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. За зиму на водохранилище им не раз пришлось выручать рыбаков, дрейфующих на льдине. К примеру, мужчина отправился на водоем ночью один. Когда глыба льда откололась, он позвонил в службу спасения. На берег его доставили восемь сотрудников МЧС.

Кыргызстан

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