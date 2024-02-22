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Погода в СНГ: в Беларуси ожидают дождь, в Кыргызстан пришла оттепель
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, временами небольшой снег с дождем и минус два будет в четверг в Москве. Весна не торопится и в страны Содружества. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Любителей зимней рыбалки ни морозы, ни тонкий лед не пугают. Капшагайские спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. За зиму на водохранилище им не раз пришлось выручать рыбаков, дрейфующих на льдине. К примеру, мужчина отправился на водоем ночью один. Когда глыба льда откололась, он позвонил в службу спасения. На берег его доставили восемь сотрудников МЧС.
Кыргызстан
Беларусь
Погода в доме у многих белорусов куда приятнее. Жители страны торопят весну как могут. Так, блогер Валентин Петрович высадил целую цветочную плантацию прямо у себя в гостиной. Здесь и горшки с цветами, и специальное освещение. Сами цветы белорус готовит к главному женскому празднику – 8 Марта. В соцсетях его ролики за сутки набрали несколько миллионов просмотров.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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