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Погода в СНГ: в Беларуси ожидают дождь, в Кыргызстан пришла оттепель

22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси ожидают дождь, в Кыргызстан пришла оттепель
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно, временами небольшой снег с дождем и минус два будет в четверг в Москве. Весна не торопится и в страны Содружества. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Казахстан находится во власти морозов. На севере, востоке и в центре страны северные потоки подпитывают антициклон – ночью там по-прежнему до минус 45, днем ниже 30. На западе и юге республики циклон немного ослабил холодный напор и принес метели.

Любителей зимней рыбалки ни морозы, ни тонкий лед не пугают. Капшагайские спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. За зиму на водохранилище им не раз пришлось выручать рыбаков, дрейфующих на льдине. К примеру, мужчина отправился на водоем ночью один. Когда глыба льда откололась, он позвонил в службу спасения. На берег его доставили восемь сотрудников МЧС.

Кыргызстан

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В Кыргызстане солнечно. В Бишкеке плюсовая температура. Осадки там не ожидаются. В некоторых районах Иссык-Кульской области они были интенсивные. В Аксуйском районе пять дней подряд шел снег. Дороги замело, высота сугробов не менее метра. Ученики пробирались с трудом сквозь снежные стены. Четыре школы района перешли на онлайн-обучение.

Беларусь

В Беларуси пасмурно. Мокрый снег с дождем пройдет почти по всей стране. Температура воздуха – от одного до девяти градусов тепла. В ГАИ предупреждают водителей: возможен туман и гололедица.

Погода в доме у многих белорусов куда приятнее. Жители страны торопят весну как могут. Так, блогер Валентин Петрович высадил целую цветочную плантацию прямо у себя в гостиной. Здесь и горшки с цветами, и специальное освещение. Сами цветы белорус готовит к главному женскому празднику – 8 Марта. В соцсетях его ролики за сутки набрали несколько миллионов просмотров.



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