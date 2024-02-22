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Рейд по проверке маршрутных такси проводят сотрудники ГАИ в Минске
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске проходит рейд по проверке
Оперативные кадры. Инспекторы ГАИ останавливают переполненную маршрутку. После проверки выясняют: в крови водителя – два промилле. Это лишение прав на пять лет и штраф восемь тысяч белорусских рублей, или 228 тысяч российских.
Такие случаи в стране единичны. Но вот аварии с маршрутным транспортом не редкость. Причин много. Среди них «лысая» резина, неисправность машины, невнимательность водителей. ГАИ усилила контроль за маршрутками.
Те, кто привык к проверкам уже сразу показывают весь пакет документов. Наличие допусков и вопрос имиджа компании, и залог безопасной дороги. Разрешение выезжать на рейс должен дать и сам перевозчик.
В салоне тоже бывают нарушения. Одни пассажиры пытаются ехать стоя, другие забывают о ремне безопасности.
Компании-перевозчики также должны соблюдать график работы водителей. Режим труда и отдыха влияет на их самочувствие, а это сказывается на безопасности поездок.
За прошлый год сотрудники ГАИ выявили больше семи тысяч нарушений среди водителей маршруток. Только за январь этого года произошло шесть аварий, которые привели к гибели одного человека и 15 пострадавшим.
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Обращают внимание на все состояние автомобиля, поведение водителя и как соблюдаются правила перевозки.
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