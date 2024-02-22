Рейд по проверке маршрутных такси проводят сотрудники ГАИ в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит рейд по проверке маршрутных такси . Обращают внимание на все состояние автомобиля, поведение водителя, как соблюдаются правила перевозки. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева инспектировала дороги белорусской столицы вместе со службами ГАИ.

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Оперативные кадры. Инспекторы ГАИ останавливают переполненную маршрутку. После проверки выясняют: в крови водителя – два промилле. Это лишение прав на пять лет и штраф восемь тысяч белорусских рублей, или 228 тысяч российских.

Такие случаи в стране единичны. Но вот аварии с маршрутным транспортом не редкость. Причин много. Среди них «лысая» резина, неисправность машины, невнимательность водителей. ГАИ усилила контроль за маршрутками.

Те, кто привык к проверкам уже сразу показывают весь пакет документов. Наличие допусков и вопрос имиджа компании, и залог безопасной дороги. Разрешение выезжать на рейс должен дать и сам перевозчик.



«Путевой лист, проходим доктора, механика перед рейсом, и все. И на вокзале отмечаемся», – объяснил водитель маршрутного такси Владислав.

В салоне тоже бывают нарушения. Одни пассажиры пытаются ехать стоя, другие забывают о ремне безопасности.

«В основном пристегиваются, но бывает, отстегиваются. Нас сейчас проверяют, контролируют органы. Даже вот кассово-расчетная служба останавливает, проверяет билеты, смотрят, чтобы все были пристегнуты. В основном порядок как бы есть уже», – рассказал водитель маршрутного такси Сергей Шишко.

Компании-перевозчики также должны соблюдать график работы водителей. Режим труда и отдыха влияет на их самочувствие, а это сказывается на безопасности поездок.

«В случае выявления недостатков по организации работы со стороны самого непосредственно перевозчика вносятся представления, и контролирующие органы информируются в установленном порядке о выявленных недостатках», –отметил заместитель начальника отдела технических средств и систем Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.

За прошлый год сотрудники ГАИ выявили больше семи тысяч нарушений среди водителей маршруток. Только за январь этого года произошло шесть аварий, которые привели к гибели одного человека и 15 пострадавшим.