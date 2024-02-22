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Миссия наблюдателей от СНГ не выявила серьезных нарушений на выборах в Беларуси
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные наблюдатели от СНГ пока не выявили серьезных нарушений на выборах в Беларуси. Об этом заявил наблюдатель от Содружества Халмурат Рашидов. Во второй день досрочного голосования он посетил несколько избирательных участков в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Международные наблюдатели от СНГ работают на участках по всей стране. Обращают внимание на корректность списков избирателей, наличие информации о кандидатах и состояние урн для голосования.
«Как мы успеваем – в течение дня можем посетить четыре-пять и до десяти участков. Это
На каждом участке работают и национальные
По данным ЦИК Беларуси, в
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Единый день голосования назначен в республике на 25 февраля, досрочное голосование началось на пять дней раньше.
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