Миссия наблюдателей от СНГ не выявила серьезных нарушений на выборах в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные наблюдатели от СНГ пока не выявили серьезных нарушений на выборах в Беларуси. Об этом заявил наблюдатель от Содружества Халмурат Рашидов. Во второй день досрочного голосования он посетил несколько избирательных участков в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Международные наблюдатели от СНГ работают на участках по всей стране. Обращают внимание на корректность списков избирателей, наличие информации о кандидатах и состояние урн для голосования.

«Как мы успеваем – в течение дня можем посетить четыре-пять и до десяти участков. Это во время досрочного голосования . А именно в день голосования уже по регионам, где мы закреплены, там уже непосредственно мы должны будем наблюдать за ходом избирательного процесса», – объяснил международный наблюдатель от СНГ Халмурат Рашидов.

На каждом участке работают и национальные наблюдатели . Всего их аккредитовано более 45 тысяч. Они непрерывно следят за ходом голосования. Например, за тем, чтобы избиратели не фотографировали и не выносили бюллетени – это запрещено. В противном случае придется заплатить штраф.

«Чтобы убедиться, что нет этого вида нарушения, мы не стали размещать шторки в кабинках. Буква закона соблюдена. Пока претензий со стороны наблюдателей не поступало, никаких жалоб и замечаний не поступало, ни устных, ни письменных», – отметил председатель участковой избирательной комиссии №283 Минска Павел Матюш.