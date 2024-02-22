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Больше тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз скопилось больше тысячи грузовиков. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики, передает «МИР 24».
Наиболее
С августа 2023 года Литва закрыла для движения два пункта пропуска на границе с Беларусью. С 1 марта текущего года решением литовского правительства дополнительно закрываются еще два пункта.
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Наиболее загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай.
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