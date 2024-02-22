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Больше тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз

22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз скопилось больше тысячи грузовиков. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики, передает «МИР 24».

Наиболее загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), отметили в ГПК. Здесь оформления ожидают более 310 фур.

С августа 2023 года Литва закрыла для движения два пункта пропуска на границе с Беларусью. С 1 марта текущего года решением литовского правительства дополнительно закрываются еще два пункта.



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Наиболее загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай.
 
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