Больше тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз скопилось больше тысячи грузовиков. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики, передает «МИР 24».

Наиболее загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), отметили в ГПК. Здесь оформления ожидают более 310 фур.

С августа 2023 года Литва закрыла для движения два пункта пропуска на границе с Беларусью. С 1 марта текущего года решением литовского правительства дополнительно закрываются еще два пункта.