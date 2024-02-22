«Без выходных и больничных: о жизни сельского доктора»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Павлович Смоляк – сельский доктор. Тридцать лет назад приехал в деревню набраться практики после медуниверситета – и остался. Сегодня он «мультиврач». Совмещает профессии хирурга, невролога, педиатра, ЛОРа.

«Ты проводишь много манипуляций. Я стараюсь сам всё делать. Мне нужно всё знать самому. Потому у меня нет справа и слева людей, которым бы я сказал «сделайте» вместо меня», – рассказывает о работе заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Владимир Смоляк.





На одного доктора – несколько деревень и больше тысячи пациентов. С утра – приём в пункте. После обеда он едет к больным на дом. Расстояния немаленькие. Спасением становится личный автомобиль.

«Когда я начинал работу, могло быть по несколько звонков среди ночи. Я еще был молодой, мог подняться, оказать помощь, вернуться, лечь – и спать. Сейчас уже не так. Звонки бывают. Тогда и ночью помогаем. Ну а куда деться? Надо же».

Пациенты хоть и свои, но за всеми не уследишь. Особенно за пожилым населением.





«Вчера, например, был дедушка. Я ему провёл диспансеризацию в прошлом году. Отправлял его на консультацию уролога. И что вы думаете? Он не поехал! Он дотянул до сегодняшнего дня. И сегодня он пришел снова ко мне, но уже с болезнью», – с грустью говорит о пациентах доктор.

Всех, конечно, не вылечить в одиночку. На помощь раз в месяц из города приезжают специалисты. Для доктора главное – вовремя напомнить о рисках.

«Сельское население более закрытое, чем городское. И его надо раскрыть. Когда тебя хорошо знают, они приходят к тебе, рассказывают буквально всё, что их беспокоит со стороны здоровья, без утайки», – делится секретом сельский врач.





«И раз уж ты один, то и выходной у тебя один», – шутит доктор. Дома он только по воскресеньям. А чтобы самому уйти на больничный, то это большая редкость.

«Выхода нет. Надо выходить на работу. Потому что люди ждут меня. С отпуска ждут, с больничного ждут».

Возвращаться в город он и не думает. Здесь всё своё. Родные лица и дома. И пусть работать в одиночку не всегда легко, зато ценно для тех, кто ждёт и надеется на твою помощь.

«Я человек, который родился в деревне. Но в то же время я нахожусь возле столицы. Зимой вы можете стать на лыжи и кататься. Летом очень красиво. Меня эта жизнь устраивает. Я считаю, что я на своем месте. Я делаю добро людям», – улыбается Владимир Смоляк, поправляя белый халат.