Явка избирателей на досрочном голосовании в Беларуси составила 14,6%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам в парламент и местные Советы. Явка избирателей в среднем по стране 14,6%, передает «МИР 24».

Досрочное голосование проходит в соответствии с национальным законодательством. Это подтверждают и международные наблюдатели от СНГ и других организаций. Серьезных нарушений эксперты не выявили . Сейчас в стране работают 294 международных наблюдателя Содружества и ШОС. Продолжается аккредитация специалистов из других стран.

«На сегодняшний день аккредитовано 23 человека – представителей государств Европейского Союза. Это Германия, Литва, Польша, Италия и ряд других стран. Всего в стране работает 45,5 тысячи национальных наблюдателей», – отметила секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.

На одном из пунктов для голосования избиратель попытался вынести бюллетень с участка. В ЦИК напоминают: за такие действия могут привлечь к административной ответственности.

Досрочное голосование продолжится еще три дня. После этого начнется основной, Единый день голосования. Он пройдет в Беларуси в воскресенье 25 февраля. В стране изберут больше 12 тысяч депутатов в парламент и местные Советы.