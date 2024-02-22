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Явка избирателей на досрочном голосовании в Беларуси составила 14,6%
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам в парламент и местные Советы. Явка избирателей в среднем по стране 14,6%, передает «МИР 24».
Досрочное голосование проходит в соответствии с национальным законодательством. Это подтверждают и международные наблюдатели от СНГ и других организаций.
На одном из пунктов для голосования избиратель попытался вынести бюллетень с участка. В ЦИК напоминают: за такие действия могут привлечь к административной ответственности.
Досрочное голосование продолжится еще три дня. После этого начнется основной, Единый день голосования. Он пройдет в Беларуси в воскресенье 25 февраля. В стране изберут больше 12 тысяч депутатов в парламент и местные Советы.
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В республике выбирают депутатов парламента и местных Советов.
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