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«Я никогда не забуду то солнце». К 80-летию освобождения Рогачёва от немецко-фашистских войск

22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Я никогда не забуду то солнце». К 80-летию освобождения Рогачёва от немецко-фашистских войск
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

До войны в белорусском Рогачёве проживало порядка 17 тысяч человек. Город считался крупным культурным и промышленным центром с развитыми речными, шоссейными и железнодорожными путями. Немецко-фашистская армия захватила Рогачёв практически сразу после начала Великой Отечественной войны. В ходе первого контрнаступления бойцов Красной армии город освободили. Но уже в августе 1941 года Рогачёв снова оказался в руках у неприятеля. В оккупации, которая длилась 932 дня, гитлеровцы безжалостно убивали и грабили местных жителей. В хронике освобождения Рогачёва от немецко-фашистских войск разбиралась корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова. Смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».

На территории Гомельской области немецко-фашистские захватчики создали более сотни мест принудительного содержания. Одним из самых страшных считался концлагерь «Озаричи». Условия содержания узников были невыносимыми. В каждой комнате жили по 30 и более человек. Военные расстреливали людей за малейшую провинность.

«Привозили нам хлеб… как кирпич, потому что был сделан напополам с древесными опилками. Они играли на гармошках и хохотали от души: люди умирают, падают, давят практически друг друга», – вспоминает узница концлагеря «Озаричи» Лидия Ракутова.

Гомельская область за годы оккупации потеряла свыше 53 тысяч мирных жителей. А численность населения города уменьшилась почти в четыре раза – до 4,5 тысяч.



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Гомельская область Беларуси за годы оккупации потеряла свыше 53 тысяч мирных жителей. Численность населения города уменьшилась почти в четыре раза. Хроника...
 
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