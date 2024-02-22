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Чемпионат Беларуси по индор-хоккею завершился в Минске
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел чемпионат Беларуси по
Зрителей и жюри удивили команды из регионов, которым удалось обойти столичных фаворитов. Такой поворот уже назвали сенсацией чемпионата.
«Очень хороший клуб «Барановичи». Молодой клуб, молодые девочки, они играют в финале. Сенсация, потому что ставили больше на «Минск». «Минск» по итогам двух туров лидировал в этом чемпионате, но это реалии, побеждает сильнейший», –отметил председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко.
Конкуренцию команд и спортивный уровень повысили за счет большего количества товарищеских матчей. Так заменили отсутствие международных стартов.
«Наша белорусская команда входит в топ лучших команд европейского уровня. Поэтому я не скажу, что наша команда молодая и неопытная. То есть с нашей командой всегда считаются соперники», – рассказал старший тренер Национальной сборной Беларуси по хоккею на траве Дмитрий Жуковский.
По итогам соревнований вручили не только командные, но и личные награды. Выбрали лучших участников турнира в трех номинациях: игрок, вратарь и нападающий. Звание лучшего бомбардира чемпионата получила Александра Мартыненко. Не помешали ей даже травмы на тренировках.
Индор-хоккей строится на пасах и прорывах. А еще важны точные удары по воротам. Нарушением правил считается нахождение более чем шестерых игроков одной команды на поле, а также положение мяча: на основной площадке разрешены только передачи низом, у ворот бросать можно и вверх.
В этом чемпионате игры состояли из 4 таймов по 10 минут с заменами игроков каждые 2 минуты. Для вратаря нагрузка двойная. Чаще всего он на поле весь тайм. Концентрация, растяжка, опыт всё, чтобы не пропустить мяч в ворота.
«Всегда очень разные. Может на уровне щитка, нижние, верхние, в девятке всё может быть. Может вообще в шлем даже прилетать. Когда малый угловой происходит, там уже не угадаешь. Там то ли «скидка», то ли что. Ты как бы пытаешься остановить, но он залетает», – призналась вратарь хоккейного клуба «Виктория» (Смолевичи) Мария Белоусова.
Прийти в этот вид спорта теперь можно раньше. В Беларуси набор в команды ведется не с девяти, а с семи лет. В Университете физической культуры и спорта открыли специализацию «хоккей на траве». Готовят тренеров. Такой опыт на постсоветском пространстве уникальный.
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Индор-хоккей – один из вариантов хоккея на траве. Отличается он тем, что матчи проводятся в зале.
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