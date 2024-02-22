Чемпионат Беларуси по индор-хоккею завершился в Минске

Конкуренцию команд и спортивный уровень повысили за счет большего количества товарищеских матчей. Так заменили отсутствие международных стартов.

«Наша белорусская команда входит в топ лучших команд европейского уровня. Поэтому я не скажу, что наша команда молодая и неопытная. То есть с нашей командой всегда считаются соперники», – рассказал старший тренер Национальной сборной Беларуси по хоккею на траве Дмитрий Жуковский.

По итогам соревнований вручили не только командные, но и личные награды. Выбрали лучших участников турнира в трех номинациях: игрок, вратарь и нападающий. Звание лучшего бомбардира чемпионата получила Александра Мартыненко. Не помешали ей даже травмы на тренировках.

«Я думала, что начну к этому стремиться немножко позже, в следующем году, например, по чуть-чуть тренироваться. А я была удивлена, когда... Даже сама не заметила, что я уже лучший бомбардир. Когда во втором туре играла, восемь голов было в одной игре. В последней в этом туре «Минску» забила два, «Ритму» – два. В каждой игре по два», – отметила лучший бомбардир чемпионата Беларуси по индорхоккею, нападающий хоккейного клуба «Виктория» (Смолевичи) Александр Мартыненко.

Индор-хоккей строится на пасах и прорывах. А еще важны точные удары по воротам. Нарушением правил считается нахождение более чем шестерых игроков одной команды на поле, а также положение мяча: на основной площадке разрешены только передачи низом, у ворот бросать можно и вверх.

В этом чемпионате игры состояли из 4 таймов по 10 минут с заменами игроков каждые 2 минуты. Для вратаря нагрузка двойная. Чаще всего он на поле весь тайм. Концентрация, растяжка, опыт всё, чтобы не пропустить мяч в ворота.

«Всегда очень разные. Может на уровне щитка, нижние, верхние, в девятке всё может быть. Может вообще в шлем даже прилетать. Когда малый угловой происходит, там уже не угадаешь. Там то ли «скидка», то ли что. Ты как бы пытаешься остановить, но он залетает», – призналась вратарь хоккейного клуба «Виктория» (Смолевичи) Мария Белоусова.

Прийти в этот вид спорта теперь можно раньше. В Беларуси набор в команды ведется не с девяти, а с семи лет. В Университете физической культуры и спорта открыли специализацию «хоккей на траве». Готовят тренеров. Такой опыт на постсоветском пространстве уникальный.