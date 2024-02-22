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Наблюдатели отметили активность белорусов на досрочных выборах депутатов парламента

22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели отметили активность белорусов на досрочных выборах депутатов парламента
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Третий день досрочного голосования проходит в Беларуси. Там выбирают сразу депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Это новый формат. Все проходит под пристальным вниманием международных наблюдателей, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко не государственный деятель, а обычный белорус. Чтобы оставить свой голос, нашел окно в плотном графике. 25 февраля, в основной день голосования, у главы Центризбиркома работы будет еще больше.

«Мы будем выходить в эфир, чтобы подпитывать вас соответствующей информацией, которая нам будет поступать с мест. Поэтому удобно сделать это сейчас вот в обеденный перерыв пока есть такая возможность. В первую очередь, конечно, голосовал за мир, благополучие и поступательное развитие нашей страны», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Глава Центризбиркома отметил: белорусы активно голосуют досрочно. На участке объяснять причину такого решения не нужно. Нина и Николай Иванченко говорят: у них такая традиция. Глава семьи был депутатом парламента, заместителем главы Администрации президента и помощником главы государства.

«Досрочное голосование это такое стремление быть впереди что ли, вот так можно объяснить. Ну и есть планы на выходные с отъездами, поэтому чтобы совместить приятное с полезным все это. Вот таким образом формируется традиция определенная», – рассказали избиратели Нина и Николай Иванченко.

За ходом избирательной кампании в Беларуси следят около трехсот международных наблюдателей. Это эксперты Содружества, МПА СНГ, ШОС и Европейского союза. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко сегодня встретился с Генеральным секретарем СНГ и руководителем миссии наблюдателей от СНГ.

«К большому удовлетворению не находим грубых нарушений, которые бы, скажем так, мешали свободному волеизъявлению граждан Беларуси. Все идет планово, спокойно. В день выборов, естественно, во всех регионах, во всех областях будут наши наблюдатели с раннего утра и вплоть до закрытия участков. Кроме того, мы планируем естественно на сколько это будет возможно наблюдать за процессом подсчета голосов», – подчеркнул генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Работают на участках и национальные наблюдатели их более 45 тысяч. По всей стране открыты около пяти с половиной тысяч пунктов для голосования. По данным ЦИК, явка уже достигла почти 15-ти процентов.



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В республике проходит третий день досрочного голосования. Основной день голосования – 25 февраля.
 
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