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Наблюдатели отметили активность белорусов на досрочных выборах депутатов парламента
22.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Третий день
Председатель ЦИК Игорь Карпенко не государственный деятель, а обычный белорус. Чтобы оставить свой голос, нашел окно в плотном графике. 25 февраля, в основной день голосования, у главы Центризбиркома работы будет еще больше.
Глава Центризбиркома отметил: белорусы активно голосуют досрочно. На участке объяснять причину такого решения не нужно. Нина и Николай Иванченко говорят: у них такая традиция. Глава семьи был депутатом парламента, заместителем главы Администрации президента и помощником главы государства.
«Досрочное голосование это такое стремление быть впереди что ли, вот так можно объяснить. Ну и есть планы на выходные с отъездами, поэтому чтобы совместить приятное с полезным все это. Вот таким образом формируется традиция определенная», – рассказали избиратели Нина и Николай Иванченко.
За ходом избирательной кампании в Беларуси следят около трехсот международных наблюдателей. Это эксперты Содружества, МПА СНГ, ШОС и Европейского союза. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко сегодня встретился с Генеральным секретарем СНГ и руководителем миссии наблюдателей от СНГ.
Работают на участках и национальные наблюдатели их более 45 тысяч. По всей стране открыты около пяти с половиной тысяч пунктов для голосования. По данным ЦИК, явка уже достигла почти 15-ти процентов.
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В республике проходит третий день досрочного голосования. Основной день голосования – 25 февраля.
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