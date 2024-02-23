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Мишустин подписал проект Союзного государства по реставрации Брестской крепости

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал проект Союзного государства по реставрации сооружений Брестской крепости, передает «МИР 24».

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Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Белорусской Стороной проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», – говорится в тексте распоряжения.

Брестская крепость – крепость в черте города Брест, у впадения реки Мухавец в Западный Буг. Строилась с 1833 по 1915 гг. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял удар наступающих немецко-фашистских войск, оборона Брестской крепости продолжалась в течение месяца. 8 мая 1965 года удостоена звания «Крепость-герой».



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Теги: Брест
 
 
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Распоряжение главы российского правительства опубликовано на портале правовых актов.
 
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