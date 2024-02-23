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Мишустин подписал проект Союзного государства по реставрации Брестской крепости
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал проект Союзного государства по реставрации сооружений Брестской крепости, передает «МИР 24».
Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Белорусской Стороной проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», – говорится в тексте распоряжения.
Брестская крепость – крепость в черте города Брест, у впадения реки Мухавец в Западный Буг. Строилась с 1833 по 1915 гг. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял удар наступающих немецко-фашистских войск,
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Распоряжение главы российского правительства опубликовано на портале правовых актов.
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