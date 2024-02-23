Мишустин подписал проект Союзного государства по реставрации Брестской крепости

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Белорусской Стороной проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», – говорится в тексте распоряжения.