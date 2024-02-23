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Спортсмены проголосовали на выборах депутатов в Беларуси

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортсмены проголосовали на выборах депутатов в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси продолжается досрочное голосование. Сделать свой выбор пришли чемпионы, мастера спорта и призеры мировых турниров по самбо, дзюдо и вольной борьбе, передает «МИР 24».

Спортсмены приехали прямо со сборов, готовятся к соревнованиям. Многие из атлетов – студенты, голосуют в первый раз. Исполнить свое избирательное право пришли всей командой. Критерии для выбора у каждого свои. Одни смотрят на опыт управления, другие – на возраст и направление деятельности кандидатов.

«Для меня, наверное, было все-таки важно образование в первую очередь. И, скорее всего, смотрела на возраст. Поопытнее и постарше, придерживаюсь такого мнения», – поделилась мастер спорта, чемпионка Европы по самбо, студентка белорусского государственного педуниверситета Полина Грамотнева.

«Я руководствуюсь тем, так как я сейчас действующий спортсмен, я хочу, чтобы из депутатов тоже был какой-то спортсмен. Чтобы он поднимал вопросы спорта, помогал в его развитии, и, можно сказать, и нашему развитию тоже», – отметил кандидат в матера спорта, чемпион Беларуси по дзюдо до 18 лет, студент белорусского государственного педуниверситета Роман Бровка.

Впервые одновременно белорусы выбирают депутатов Палаты представителей и местных советов. Досрочное голосование продлится до субботы, а после, 25 февраля, пройдет основной день выборов.



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Досрочное голосование продлится до субботы, а после 25 февраля пройдет основной день выборов.
 
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