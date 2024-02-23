«Повысит стоимость оценки и ухудшит качество услуг». Почему белорусские предприниматели и эксперты недовольны новым проектом указа об оценочной деятельности

Источник материала: ProBusiness





Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» планируется внести изменения . «Про бизнес» спросил у экспертов, как предлагаемые новшества могут повлиять на рынок услуг по оценке недвижимости.

«Рост времени оценки и коррупционные риски»

Согласно мнению экспертов ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», в проекте указа предусматривается существенное расширение перечня объектов, независимая оценка стоимости которых проводится государственными организациями, что повлияет на возможности для осуществления своей деятельности независимыми экспертами. То есть может произойти монополизация рынка оценочных услуг.

Кроме того, проект указа вводит запрет частным оценщикам проводить оценку стоимости объектов гражданских прав для представления ее результатов в таможенные органы, что может привести к негативным последствиям при прохождении таможенных процедур, начиная от увеличения времени, заканчивая ростом коррупционных рисков.

Также планируется ввести новые требования к оценочным организациям. В частности, исполнителем оценки сможет быть только юридическое лицо, осуществляющее оценочную деятельность, в штате которого состоит не менее пяти оценщиков с занятостью не менее чем на полную ставку (оклад), для которых данная организация является основным местом работы. Помимо этого, предлагается определить уставной фонд в размере не менее 50 тысяч и 100 тысяч рублей.





Таким образом, минимальное количество оценщиков увеличивается с двух до пяти, причем вводится требование об их занятости не менее чем на полную ставку (оклад), а также вводятся требования по уставному фонду. «Такие изменения приведут к уменьшению количества оценочных организаций, и опять же повлекут за собой монополизацию рынка крупными игроками», — говорится в обращении ОО «МССПиР».

«Если рынок будет монополизирован, то, естественно, будет ухудшение качества услуг»

Председатель общественного объединения «Белорусское общество оценщиков», а также председатель и генеральный директор Совета объединений оценщиков СНГ Николай Трифонов считает, что проект указа находится в резком противоречии с нормами ЕАЭС в области оценочной деятельности и представляет собой попытку лоббирования интересов нескольких организаций в целях монополизации рынка. «Если рынок будет монополизирован, то, естественно, последствия очевидны: ухудшение качества услуг, увеличение их стоимости (особенно для государства), снижение инвестиционной привлекательности нашей страны», — говорит Николай Трифонов. По мнению эксперта, нормы проекта идут вразрез не только с интересами независимых оценщиков, но и вразрез с интересами государства.

Участник рынка, попросивший сохранить анонимность, придерживается схожего мнения:

— Можно с уверенностью сказать, что рынок оценочных услуг в Беларуси сегодня низкомаржинальный, поэтому основную массу услуг для клиентов оказывают мелкие компании и индивидуальные предприниматели, которые могут делать оценки оперативно и по приемлемым для клиентов ценам, особенно вне Минска. В случае принятия указа в предлагаемой редакции все индивидуальные предприниматели-оценщики, а также оценщики из небольших компаний лишаться источника дохода и будут вынуждены менять сферу деятельности или пытаться присоединиться к государственным компаниям и к немногим крупным частным.

В итоге пострадают не только сами оценщики, но и клиенты, поскольку, вряд ли государственные оценочные компании и небольшое количество существующих крупных частных компаний смогут переварить необходимый объем оценочных услуг для бизнеса и государства. Как итог — стоимость оценочных услуг вырастет, так как фактически сложится монопольный рынок.





В медиа не раз озвучивалась позиция, что государственными органами были отмечены злоупотребления при определении стоимости для целей уплаты таможенных пошлин и, по всей вероятности, именно эту задачу и должен был решить новый указ. Однако одновременно в проект указа были внесены новации, которые существенно затрагивают не только сферу оценки для таможни, но и гораздо более широкую сферу оценки имущества бизнеса для переоценки, залогов, внесения в уставный фонд, продажи и т.д.

Принятие данного указа, на мой взгяд, совершенно не выгодно клиентам-потребителям оценки, в т.ч. с государственной формой собственности (услуги станут дороже, сроки оказания услуг значительно вырастут). Выгодно, безусловно, государственным оценочным компаниям и немногочисленным крупным частным оценочным компаниям.

Сейчас рынок оценочных услуг регулируется Указом 2006 года. За 18 лет многое изменилось и, конечно, этому рынку услуг требуется обновление регулирующей базы. В то же время выглядит не совсем понятным, почему этот вопрос пытаются решить без обсуждения с оценочным сообществом: многие оценщики фактически за месяц до принятия Указа не видели этого проекта. Общественного обсуждения не было.