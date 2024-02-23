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«Повысит стоимость оценки и ухудшит качество услуг». Почему белорусские предприниматели и эксперты недовольны новым проектом указа об оценочной деятельности
23.02.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года
«Рост времени оценки и коррупционные риски»
Согласно
Кроме того, проект указа вводит запрет частным оценщикам проводить оценку стоимости объектов гражданских прав для представления ее результатов в таможенные органы, что может привести к негативным последствиям при прохождении таможенных процедур, начиная от увеличения времени, заканчивая ростом коррупционных рисков.
Также планируется ввести новые требования к оценочным организациям. В частности, исполнителем оценки сможет быть только юридическое лицо, осуществляющее оценочную деятельность, в штате которого состоит не менее пяти оценщиков с занятостью не менее чем на полную ставку (оклад), для которых данная организация является основным местом работы. Помимо этого, предлагается определить уставной фонд в размере не менее 50 тысяч и 100 тысяч рублей.
Таким образом, минимальное количество оценщиков увеличивается с двух до пяти, причем вводится требование об их занятости не менее чем на полную ставку (оклад), а также вводятся требования по уставному фонду. «Такие изменения приведут к уменьшению количества оценочных организаций, и опять же повлекут за собой монополизацию рынка крупными игроками», — говорится в обращении ОО «МССПиР».
«Если рынок будет монополизирован, то, естественно, будет ухудшение качества услуг»
Председатель общественного объединения «Белорусское общество оценщиков», а также председатель и генеральный директор Совета объединений оценщиков СНГ Николай Трифонов считает, что проект указа находится в резком противоречии с нормами ЕАЭС в области оценочной деятельности и представляет собой попытку лоббирования интересов нескольких организаций в целях монополизации рынка. «Если рынок будет монополизирован, то, естественно, последствия очевидны: ухудшение качества услуг, увеличение их стоимости (особенно для государства), снижение инвестиционной привлекательности нашей страны», — говорит Николай Трифонов. По мнению эксперта, нормы проекта идут вразрез не только с интересами независимых оценщиков, но и вразрез с интересами государства.
Участник рынка, попросивший сохранить анонимность, придерживается схожего мнения:
— Можно с уверенностью сказать, что рынок оценочных услуг в Беларуси сегодня низкомаржинальный, поэтому основную массу услуг для клиентов оказывают мелкие компании и индивидуальные предприниматели, которые могут делать оценки оперативно и по приемлемым для клиентов ценам, особенно вне Минска. В случае принятия указа в предлагаемой редакции все индивидуальные предприниматели-оценщики, а также оценщики из небольших компаний лишаться источника дохода и будут вынуждены менять сферу деятельности или пытаться присоединиться к государственным компаниям и к немногим крупным частным.
В итоге пострадают не только сами оценщики, но и клиенты, поскольку, вряд ли государственные оценочные компании и небольшое количество существующих крупных частных компаний смогут переварить необходимый объем оценочных услуг для бизнеса и государства. Как итог — стоимость оценочных услуг вырастет, так как фактически сложится монопольный рынок.
В медиа не раз озвучивалась позиция, что государственными органами были отмечены злоупотребления при определении стоимости для целей уплаты таможенных пошлин и, по всей вероятности, именно эту задачу и должен был решить новый указ. Однако одновременно в проект указа были внесены новации, которые существенно затрагивают не только сферу оценки для таможни, но и гораздо более широкую сферу оценки имущества бизнеса для переоценки, залогов, внесения в уставный фонд, продажи и т.д.
Принятие данного указа, на мой взгяд, совершенно не выгодно клиентам-потребителям оценки, в т.ч. с государственной формой собственности (услуги станут дороже, сроки оказания услуг значительно вырастут). Выгодно, безусловно, государственным оценочным компаниям и немногочисленным крупным частным оценочным компаниям.
Сейчас рынок оценочных услуг регулируется Указом 2006 года. За 18 лет многое изменилось и, конечно, этому рынку услуг требуется обновление регулирующей базы. В то же время выглядит не совсем понятным, почему этот вопрос пытаются решить без обсуждения с оценочным сообществом: многие оценщики фактически за месяц до принятия Указа не видели этого проекта. Общественного обсуждения не было.
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«Повысит стоимость оценки и ухудшит качество услуг». Почему белорусские предприниматели и эксперты недовольны новым проектом указа об оценочной деятельности
Стало известно, что в указ президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» планируется внести изменения. «Про бизнес»...
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