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Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы, в Беларусь пришло весеннее тепло
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, местами небольшие осадки и плюс два будет в пятницу в Москве. О погоде в городах и странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».
Казахстан
В Абайской области двум трактористам пришлось буквально выживать в минус 40 в ночной степи. Топливо замерзло. Решили идти пешком и заблудились. Телефоны на морозе давали сбои. Чудом удалось вызвать помощь. По их следам отправились участковые полицейские, они сами получили обморожение, но потерявшихся мужчин нашли. Те уже обессилили от мороза, их доставили в пункт обогрева и оказали необходимую помощь.
В Беларуси с каждым днем все теплее. На большей части страны ожидается от трех до восьми градусов, а на юге – до плюс 10, но погода пасмурная.
Чем ближе весна, тем тоньше лед на реках и озерах. Это может быть опасным не только для людей, но и для животных. В Гомельском районе работники МЧС спасли косулю из ледяного плена. Зверь находился в 15 метрах от берега и самостоятельно выбраться не сумел. После освобождения животное осмотрели ветеринары и выпустили на свободу.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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