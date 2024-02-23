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Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы, в Беларусь пришло весеннее тепло

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы, в Беларусь пришло весеннее тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно, местами небольшие осадки и плюс два будет в пятницу в Москве. О погоде в городах и странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Казахстан

Гололед, метели и туманы – на юге и в центре Казахстана. Большую часть республики сковали сильные морозы. На севере и востоке страны – до минус 42 и без осадков. Школьники снова на онлайн-обучении.

В Абайской области двум трактористам пришлось буквально выживать в минус 40 в ночной степи. Топливо замерзло. Решили идти пешком и заблудились. Телефоны на морозе давали сбои. Чудом удалось вызвать помощь. По их следам отправились участковые полицейские, они сами получили обморожение, но потерявшихся мужчин нашли. Те уже обессилили от мороза, их доставили в пункт обогрева и оказали необходимую помощь.

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Беларусь

В Беларуси с каждым днем все теплее. На большей части страны ожидается от трех до восьми градусов, а на юге – до плюс 10, но погода пасмурная. Дожди пройдут почти по всей территории республики.

Чем ближе весна, тем тоньше лед на реках и озерах. Это может быть опасным не только для людей, но и для животных. В Гомельском районе работники МЧС спасли косулю из ледяного плена. Зверь находился в 15 метрах от берега и самостоятельно выбраться не сумел. После освобождения животное осмотрели ветеринары и выпустили на свободу.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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