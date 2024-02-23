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Председатель ЦИК Беларуси встретился с коллегами из Узбекистана и Таджикистана

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимодействие Центризбиркомов СНГ позволяет развивать национальные избирательные системы. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. В пятницу он провел двусторонние встречи с коллегами из Узбекистана и Таджикистана, сообщает «МИР 24».

Представители этих стран выступают наблюдателями. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. 23 февраля – четвертый день досрочного голосования. Иностранные эксперты стран Содружества отмечают: уровень организации кампании высокий.

«До приезда мы мониторили подготовительную работу ЦИК Республики Беларусь, нам импонирует очень высокий подготовительный этап, и он отвечает всем высоким требованиям международных стандартов, которые общепризнаны», – подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

«Мы уже знаем по информации СМИ о том, что в досрочном голосовании в первой тройке Брестская область, Могилевская и Гомельская область. Это, знаете, говорит о чем? О том, что создаются все условия, чтобы люди шли на выборы, голосовали свободно, выражали свою волю», – председатель Центральной избирательной комиссии Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

Всего на выборы в Беларуси аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Большинство из них подключатся к работе в основной день голосования 25 февраля. Это эксперты Содружества, ШОС и Европейского союза.

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко в пятницу также встретится с руководителями Центризбиркомов Казахстана и России и главой миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.



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Представители этих стран выступают наблюдателями. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. 23 февраля четвертый день досрочного...
 
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