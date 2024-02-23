|
Председатель ЦИК Беларуси встретился с коллегами из Узбекистана и Таджикистана
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимодействие Центризбиркомов СНГ позволяет развивать национальные избирательные системы. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. В пятницу он провел двусторонние встречи с коллегами из Узбекистана и Таджикистана, сообщает «МИР 24».
Представители этих стран выступают наблюдателями. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. 23 февраля – четвертый день
«Мы уже знаем по информации СМИ о том, что в досрочном голосовании в первой тройке Брестская область, Могилевская и Гомельская область. Это, знаете, говорит о чем? О том, что создаются все условия, чтобы люди шли на выборы, голосовали свободно, выражали свою волю», – председатель Центральной избирательной комиссии Таджикистана Бахтиер Худоерзода.
Всего на выборы в Беларуси аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Большинство из них подключатся к работе в основной день голосования 25 февраля. Это эксперты Содружества, ШОС и Европейского союза.
Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко в пятницу также встретится с руководителями Центризбиркомов Казахстана и России и главой миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители этих стран выступают наблюдателями. Белорусы выбирают депутатов нижней палаты парламента и местных советов. 23 февраля четвертый день досрочного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)