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Лукашенко вручил госнаграды и погоны высшему офицерскому составу Беларуси
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу, сообщает «МИР 24».
Президент обратился ко всем, кто выбрал профессию защитника Родины, и к тем, кто мечтает надеть военную форму. Он напомнил, что это большая ответственность. Особенно белорусский лидер отметил нынешнюю непростую обстановку вокруг Беларуси и заслуги военнослужащих в поддержании спокойствия в стране.
Также Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником всех военнослужащих и ветеранов вооруженных сил. Президент пожелал им здоровья и успехов в служении Отечеству.
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Президент обратился ко всем, кто выбрал профессию защитника Родины, и к тем, кто мечтает надеть военную форму. Он напомнил, что это большая ответственность.
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