Лукашенко вручил госнаграды и погоны высшему офицерскому составу Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу, сообщает «МИР 24».

«Сегодня, 23 февраля , мы награждаем истинных защитников Отечества. За боевые заслуги в мирное время. И мирным для нас оно остается потому, что наши воины стоят сегодня на пути реального врага как преграда. Стоят непреодолимой стеной. Спасибо вам за службу! За то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратился ко всем, кто выбрал профессию защитника Родины, и к тем, кто мечтает надеть военную форму. Он напомнил, что это большая ответственность. Особенно белорусский лидер отметил нынешнюю непростую обстановку вокруг Беларуси и заслуги военнослужащих в поддержании спокойствия в стране.

Также Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником всех военнослужащих и ветеранов вооруженных сил. Президент пожелал им здоровья и успехов в служении Отечеству.