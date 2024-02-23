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Энергию БелАЭС стали применять в ЖКХ и на электротранспорте

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Энергию БелАЭС стали применять в ЖКХ и на электротранспорте
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси расширили применение энергии БелАЭС. Этот ресурс активно используют предприятия, он также служит для отопления, горячего водоснабжения и электротранспорта. Об этом рассказал министр энергетики страны Виктор Каранкевич на встрече с представителями отрасли, передает «МИР 24».

В стране модернизируют электросети, реконструируют подстанции. В большинстве этих проектов применяют новейшие технологии автоматизации и цифровизации. По словам специалистов, это повысит надежность энергоснабжения населения. А акцент ставят на гармоничный тандем – развивают и газо-, и электрификацию. За год в Беларуси газифицировано около 13 тысяч квартир и домовладений.

«Для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии реального сектора экономики и населения в стране широко проводятся работы по реконструкции электросетевой инфраструктуры. В 2022 году энергоснабжающими организациями построено и модернизировано 1,7 тыс. км электросетей, в 2023 году – уже порядка 2,7 тыс. км. В 2024 году стоит задача увеличить этот объем до 3 тыс. км», – отметил Каранкевич.

Обсудили на встрече также выбор площадки для строительства хранилища радиоактивных отходов. Сейчас эксперты анализируют районы и территории для потенциального размещения. Учитывают экологические, экономические, социальные, организационные и технические аспекты.

Беларусь и Россия двигаются к общему рынку газа, нефти и электроэнергии. Страны работают над формированием объединенного рынка электрической энергии.



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В стране модернизируют электросети, используя новейшие технологии автоматизации и цифровизации.
 
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