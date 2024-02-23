Энергию БелАЭС стали применять в ЖКХ и на электротранспорте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси расширили применение энергии БелАЭС . Этот ресурс активно используют предприятия, он также служит для отопления, горячего водоснабжения и электротранспорта. Об этом рассказал министр энергетики страны Виктор Каранкевич на встрече с представителями отрасли, передает «МИР 24».

В стране модернизируют электросети, реконструируют подстанции. В большинстве этих проектов применяют новейшие технологии автоматизации и цифровизации. По словам специалистов, это повысит надежность энергоснабжения населения. А акцент ставят на гармоничный тандем – развивают и газо-, и электрификацию. За год в Беларуси газифицировано около 13 тысяч квартир и домовладений.