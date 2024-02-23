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Головченко досрочно проголосовал на выборах депутатов в Беларуси

23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко досрочно проголосовал на выборах депутатов в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

В Беларуси четвертый день досрочного голосования на выборах депутатов в парламент и местные Советы. Свой гражданский долг заранее исполнил и премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Глава правительства отметил, что роль народных избранников усилилась после принятия обновленной Конституции. К тому же Совет министров вносит на рассмотрение в парламент по несколько законопроектов каждую неделю, и здесь важен профессиональный подход. Поэтому свой выбор сделал в пользу более опытного кандидата.

«Помимо профессионализма, важно вдумчиво работать над законопроектами и до конца доводить вопросы, которые возникают на местах. Полномочий у депутатов достаточно и возможностей тоже. Все дело в настойчивости и целеустремленности. В таком тандеме правительство рассчитывает работать с новым избранным составом нашего парламента», – отметил Головченко.

Единый день голосования за депутатов всех уровней назначен на 25 февраля.



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Глава правительства отметил, что роль народных избранников усилилась после принятия обновленной Конституции.
 
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