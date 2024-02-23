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Головченко досрочно проголосовал на выборах депутатов в Беларуси
23.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси четвертый день досрочного голосования на
Глава правительства отметил, что роль народных избранников усилилась после принятия обновленной Конституции. К тому же Совет министров вносит на рассмотрение в парламент по несколько законопроектов каждую неделю, и здесь важен профессиональный подход. Поэтому свой выбор сделал в пользу более опытного кандидата.
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Глава правительства отметил, что роль народных избранников усилилась после принятия обновленной Конституции.
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